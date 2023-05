Minister rolnictwa, Robert Telus ogłosił kolejną transzę dopłat. Rolnicy, którzy sprzedadzą pszenicę po 15 maja dostaną 3025 zł dofinansowania.

Zwiększenie kwoty dopłat od 15 maja wprowadzone zostało w związku z sytuacją na MATIF - ie i dużymi spadkami cen zbóż.

Ministerstwo: działamy elastycznie

Sytuacja na rynku rolniczym, ale przede wszystkim na rynku zbóż jest dynamiczna, dlatego Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje dotyczące pomocy. Podjęliśmy szybkie działania, by chronić wieś przed negatywnymi skutkami wojny za wschodnią granicą. Przygotowaliśmy konkretne rozwiązania dla rolników, które zakładają m. in. dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa dla rolników - mówił Robert Telus podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wsparcie do sprzedanych zbóż we wszystkich formach ma być udzielone wszystkim rolnikom do pierwszych 300 hektarów upraw. Dotyczy ono sprzedaży do 30 czerwca.

Oznacza to nie tylko zakwalifikowanie do programu rolników posiadających większe gospodarstwa, ale też wydłużenie terminu sprzedaży, który obejmują dopłaty.

Ustalone zostały też odrębne zasady ustalania limitów form pomocy dla spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników. W takich przypadkach pomoc będzie wypłacona do pierwszych 300 hektarów dla każdego z członków spółdzielni.

Również dofinansowanie do zakupu nawozów mineralnych będzie obowiązywała na starych zasadach, zmienia się jedynie, że będzie wprowadzona dla pierwszych 300 ha - dodał Telus.

Co dla kogo?

Na mocy decyzji, które zapadły podczas kwietniowego posiedzenia Rady Ministrów ustalone zostały stawki pomocowe za okres sprzedaży do 1. grudnia 2022 .r do 14. kwietnia 2023 r. Dopłaty rozszerzone zostały na wszystkie zboża.

Dzisiejsze deklaracje ministra obejmują przede wszystkim podniesienie stawek dopłat dla rolników, którzy sprzedali swoje zboża w okresie 1. grudnia - 14. kwietnia.

"Heńkowe" po nowemu:

województwo lubelskie i podkarpackie - dopłata do pszenicy - 1375 zł/1 ha, dopłata do kukurydzy 1750 zł/1 ha

województwo małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaski - dopłata do pszenicy - 1265 zł/1ha, dopłata do kukurydzy - 1610 zł/1ha, dopłata do upraw gryki - 805 zł/1ha

pozostałe województwa - dopłata do pszenicy 1100 zł/1ha, dopłata do kukurydzy - 1400 zł/1ha, dopłata do gryki - 700 zł/1ha

Dopłaty pomiędzy 15. kwietnia a 15. maja

Stawka dopłat do pszenicy wyniesie 2200 zł do hektara i będzie obejmowała zboże sprzedane pomiędzy 15. kwietnia 2023 r., a 15. czerwca 2023 r

Dopłaty z podziałem na województwa:

w przypadku kukurydzy, rzepaku i rzepiku rolnicy mogą liczyć na następujące wsparcie:

1750 zł do hektara - województwa: lubelskie i podkarpackie

1610 zł do hektara - województwa: małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie

1400 zł do hektara - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie i lubuskie

W przypadku jęczmienia lub pszenżyta:

1125 zł do hektara - województwa: lubelskie i podkarpackie

1035 zł do hektara - województwa: małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie

900 zł do hektara - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie i lubuskie

Żyto, owies i mieszanki zbożowe:

875 zł do hektara - województwa: lubelskie i podkarpackie

805 zł do hektara - województwa: małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie

700 zł do hektara - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie i lubuskie

W okresie od 15 maja - to jest nowa sprawa, ze względu na to, że na światowych rynkach pszenica bardzo mocno tanieje w tej chwili jest rekordowo niska - dlatego wprowadzamy nową opłatę. To będzie dopłata do 3025 zł. Do tony pszenicy będziemy dopłacać 550 zł. I z tego wyliczenia wychodzi 3025 zł - powiedział Telus.

Dopłaty po 15. maja

3025 zł/1 ha pszenicy. Pozostałe zboża bez zmian. Niejasne póki jest co także to, czy rolnicy którzy sprzedali grykę po 15. kwietnia zostaną objęci wsparciem.

Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 16 lipca.

Obserwujemy rynek. Monitorujemy go i jesteśmy z rolnikami pomagając im w trudnych momentach. Należy tez pamiętać o dodatku transportowym w wysokości od 100 do 200 zł, który rolnik może dostać w przypadku, gdy sam dostarcza zboże do portu - dodał Telus.

Pojawią się kredyty płynnościowe

Ministerstwo wprowadza też możliwość wsparcia rolników poprzez udzielanie niskooprocentowanych kredytów płynnościowych, które pozwoliłyby rolnikom na odzyskanie równowagi finansowej.

Kredyty płynnościowe - zróżnicowano wysokość kredytu i uzależniono okres spłaty w zależności od wysokości kredytów: