Termin składania wniosków o wsparcie na przetwórstwo wydłużony do 24 grudnia

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada.

Warto wiedzieć, że w Polsce cenimy sobie żywność, która została wyprodukowana blisko nas lub dostarczona poprzez niewielu pośredników. Jeszcze lepiej, jeśli pochodzi prosto od rolnika. Coraz chętniej sięgamy też po produkty regionalne i zwracamy uwagę na ich pochodzenie. Jest to po części wynikiem większej dojrzałości konsumentów, którzy chcą wybierać produkty zdrowe i bezpieczne. Zwłaszcza w czasach pandemii, zaczynamy powracać do korzeni i odkrywać, że jedzeniem można sobie zarówno zaszkodzić, jak i pomóc, zwalczając choroby i budując odporność.

Potwierdzają to też różnego rodzaju sondy. Według badania opinii społecznej, przygotowanego przez Komisję Europejską, 41% ankietowanych Polaków na pytanie: czy ważne jest dla ciebie by produkt spożywczy pochodził z krótkiego łańcucha dostaw odpowiedziało, że jest to dla nich bardzo ważne, 45% że jest to dość ważne. Tylko 8% odpowiedziało, że nie ma to tak istotnego znaczenia, a 3% że nie jest w ogóle ważne. Wniosek? Polacy w zdecydowanej większości cenią sobie żywność, która została wyprodukowana blisko miejsca zamieszkania lub dostarczona poprzez niewielu pośredników, czyli tzw. krótki łańcuch dostaw!

Wydaje się więc, że warto zdywersyfikować źródła dochodu w gospodarstwie w oparciu o małe przetwórstwo czy RHD.

