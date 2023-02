Zapowiedź wicepremiera, ministra Henryka Kowalczyka dotycząca wprowadzenia programu ochronnego w związku z sytuacją na rynku zbóż wywołała lawinę komentarzy i wątpliwości. Dlaczego dopłaty nie są przewidziane do wszystkich rodzajów zbóż? Co z rzepakami? Dlaczego ceny w krajowych skupach są niższe niż na giełdach? To tylko kilka z powtarzających się pytań. Rolnicy odpowiadają na nie sobie sami. W gorzkim tonie rozczarowania i zniechęcenia.

W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk ogłosił projekt wsparcia dla rynku zbóż. W planowanym przez resort programie rolnicy będą mogli liczyć na dopłaty do sprzedanego zboża. Przypomnijmy:

w województwach lubelskim i podkarpackim maksymalna kwota wsparcia wyniesie 825 zł do hektara pszenicy i 1050 zł do hektara kukurydzy;

w województwach świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim będą to kwoty 660 zł do hektara pszenicy i 840 zł do hektara kukurydzy;

w pozostałej części kraju dopłata wyniesie 495 zł do hektara powierzchni upraw pszenicy i 630 zł do hektara powierzchni upraw kukurydzy.

Dodatkowo uzyskanie wsparcia ograniczono do 50 hektarów upraw. W propozycji premiera zostały uwzględnione jedynie pszenica i kukurydza.

Czy rząd chce skłócić rolników?

- Jak dla mnie to śmieszna propozycja. Jak przychodzi szacowanie plonów przed żniwami to zawsze podają rekordowe zbiory teraz tylko 5,5 tony i jeszcze korekta do 3,3 tony. I najważniejsze, dopłata do "pszenicy konsumpcyjnej”, a jak ktoś sprzedał paszówkę – pytają retorycznie rolnicy? - Jak chcą naprawdę pomóc to niech to dopracują i zrobią porządek z importem z Ukrainy. I wprowadzą wreszcie stabilizację cen rynkowych - napisał rolnik w komentarzu na stronie farmer.pl.

Brak stabilizacji na rynku daje się mocno we znaki, zwłaszcza teraz, w momencie, gdy wiosna tuż tuż. Wyjście w pole wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, gospodarze martwią się skąd na to wziąć? Ceny paliw są znacznie wyższe niż w ubiegłym sezonie. Podobnie jak ceny nawozów. W komentarzach wyraźnie pobrzmiewa irytacja i złość. Komentujący podkreślają, że program nie tylko nie rozwiązuje żadnych problemów, ale dodatkowo nakręca spiralę nienawiści pomiędzy samymi rolnikami.

- Czy ja jestem gorszym rolnikiem, skoro wykazałem produkcję rzepaku, pszenżyta czy jęczmienia? Według pana ministra tylko wybranym należy się dopłata, pozostali nie ponieśli strat? Może niech odpowie ze swoim szczerym uśmiechem dlaczego dzieli i manipuluje rolnikami – podsumowują w komentarzach.

- Jestem ciekawy ilu rolników załapie się na kukurydzę - pytają? - Małoobszarowi wiadomo, że nie suszyli, tylko sprzedali przed 15 grudnia, dużoobszarowi dostaną tylko 60% z 50 hektarów. Z tego wszystkiego będzie może ze 2% rolników, którzy dostaną zapomogę, ale szum w TVP jest taki, jakby każdy rolnik otrzymał 50 tys. – podsumowuje jeden z internautów.

- Problemu napływu zbóż nie rozwiązano. Chłopów skłócono. Podłożono bombę z opóźnionym zapłonem – dodaje inny.

Zdaniem rolników projekt pomocy jest niedopracowany nie tylko przez wykluczenie z niego poszczególnych rodzajów zboża, ale też przez brak szczegółowych uwarunkowań dotyczących tego jak kwalifikowana będzie pomoc. Czy będzie to pomoc de minimis? Czy może pomoc publiczna? Sam brak tego rozróżnienia powoduje lęk, że nie wszystkie gospodarstwa mogą z proponowanej pomocy skorzystać.

Będzie pomoc, czy tylko obietnice?

Dużo emocji wywołuje również fakt, że na chwilę obecną, obiecywana pomoc to nic pewnego, a nawet jeśli uda się ją uzyskać to i tak nie pozwoli na zabezpieczenie wsparcia dla wszystkich potrzebujących

- Dzielenie skóry na niedźwiedziu – wytykają rolnicy. - Nie dość, że dopiero zapytają UE, to pomoc będzie z budżetu 500 mln, który jest przeznaczony dla całej unii na cały kolejny rok – podkreśla komentujący. - Jakby Polsce przypadło 100 mln to już sufit, i to na cały rok. Załóżmy jednak że dadzą całą stówę euro, czyli 470 mln zł, którą podzielmy przez średnią dotacji np. 200 zł. To za te maksymalne pieniądze mogą dotować 2,35 mln ton zbóż . Przecież w Polsce obrót zbożem miesięcznie wynosi średnio 3 mln ton!!! – wylicza. - Tak więc pieniędzy starczy tylko dla tych co sprzedali od 15 grudnia do maksymalnie 15 stycznia. Na tą dotację nie załapią się nawet ci co już sprzedali, a co dopiero ci którzy chcą sprzedać. To zwykła propaganda – podsumowuje gorzko komentujący. - Kowalczyk od razu zapowiedział cytuję "możemy skrócić funkcjonowanie rozporządzenia", czyli równie dobrze od razu mógł powiedzieć, że pieniędzy nie starczy nawet dla tych co już sprzedali. To wszystko tylko po to, by skłócić rolników, żeby nie strajkowali – dodaje.

Nierówne traktowanie to nie jedyny wytykany rządzącym element. Jak podkreślają rolnicy cały rynek jakby się zatrzymał. W niektórych regionach kraju magazyny nie skupują niektórych rodzajów zboża, a te, które można sprzedać są w bardzo niskich cenach.

- W mojej okolicy nikt nie skupuje pszenicy konsumpcyjnej. Dzisiaj sprzedawałem pszenżyto po 970 netto i owies po 980 - pisze jeden z komentujących.

Rolnicy jasno wskazują na potrzebę dalszych strajków.

- Każda blokada daje sygnał, że problem jest nie rozwiązany. W mediach on nie istnieje, za to 250 zł do tony już tak. Dzisiaj rano ojciec przyszedł do mnie z tą "radosną nowiną". Oczywiście nie znając szczegółów. Jeśli ta garść srebrników zamknie nam usta to nikt z góry się tym nie zajmie. Ukraina też musi zrozumieć, że nie można załadować co się da i wywieźć do Polski – denerwuje się kolejny rolnik.

Rolnicy określają sytuację polskiego sektora rolnego ostro.

Była kamieni kupa, a teraz jest wielgachny głaz narzutowy. Kamieni kupę można z czasem uprzątnąć bez większego wysiłku, kamień po kamieniu, ale z tym głazem, który został przez obecnych narzucony na Polskę, nie będzie tak łatwo, bo zdaje się, że w wielu sferach życia narodu uzależniają nas na dziesięciolecia od obcej woli. Im bliżej cyrku demokracji, jakim są wybory – tym mocniej, obszerniej i pośpieszniej to czynią - komentują.

Propozycje rządu odbierane są jako kolejna próba skłócenia wsi. Po co? Żeby uniknąć strajków. - Chcą podzielić rolników i nie pozwolić, by się zjednoczyli w protestach przeciw ich polityce. Jak widać po komentarzach udaje się im to. Rolnicy nie dajcie się ogłupiać! Rząd robi wszystko abyście do wyborów siedzieli cicho – apeluje internauta.

W całej dyskusji mocno wyczuwa się poczucie niesprawiedliwości, a same propozycje jako próbę zamknięcia ust.

– To wymierzony nam wszystkim policzek. My nie chcemy dopłat i kolejnych programów pomocowych. Chcemy stabilnego rynku, na którym będziemy się mogli rozwijać i czuć bezpiecznie – podsumowuje Wiesław Gryn, z protestującego stowarzyszenia Oszukana Wieś.

Zebrane w komentarzach pytania skierowaliśmy do ministerstwa rolnictwa. Jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi