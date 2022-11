Zakończony 18 listopada br. nabór wniosków dot. wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa ze środków KPO, sądząc po efektach - czyli ilości złożonych aplikacji - nie cieszył się zbyt dużym zainteresaniem. Ale to nieprawda. Zainteresowanie było - tylko czasu zabrakło na spełnienie wszystkich wymogów. Resort rolnictwa uspokaja: był to jeden z pierwszych naborów jakie uruchomiliśmy w ramach KPO i z pewnością nie ostatni.

Jak wynika z danych ARiMR, w zakończonych 18 listopada br. naborach mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu złożyły 1979 wniosków na prawie 6,3 mld zł.

Natomiast rolnicy i rybacy, którzy prowadzą działalność przetwórczą lub chcą rozpocząć prowadzenie takiej działalności, złożyli 646 wniosków na 208,5 mln zł.

To niewiele, choćby w porównaniu z trwającym w tym samym czasie naborem wniosków o wsparcie do wymiany dachu z azbestem na budynkach gospodarczych w gospodarstwach rolnych. Do Agencji wpłynęło aż 47 tys. wniosków o to dofinansowanie na kwotę 588 mln zł.

Przetwórstwo nie potrzebuje wsparcia z KPO? Zdaniem Krzysztofa Nykiela, prezesa Federacji Gospodarki Żywnościowej RP absolutnie nie o to chodzi. Po prostu czasu na przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o wsparcie było zdecydowanie za mało.

- Utrudnieniem w aplikowaniu o wsparcie był fakt, że w terminie ogłoszenia naboru nie było udostępnionych informacji, wytycznych, instrukcji i obowiązującej dokumentacji, m.in. biznesplanu, wniosku aplikacyjnego oraz pozostałych wymaganych załączników. Brak pełnych informacji spowodowały wśród przedsiębiorców - potencjalnych beneficjentów programu (KPO - dop. redakcji) niepewność oraz brak możliwości określenia swoich szans w ubieganiu się o dotację - zauważa prezes Nykiel.

- Na rynku doradczym również występowała duża niepewność związana z różnym poziomem rozumienia wytycznych i zasad dotyczących funkcjonowania nowego Programu, co nie ułatwiało przedsiębiorcom podjęcia decyzji o udziale w tym naborze, które do tej pory podejmowali w porozumieniu z doradcami - dodaje.

W jego ocenie, do szybkiego wdrożenia Programu nie są także przygotowani oferenci, projektanci, kosztorysanci i inne osoby biorące udział w procesie powstawania dokumentacji wniosków i determinujące możliwości potencjalnych wnioskodawców w zakresie precyzowania i przygotowywania inwestycji.

Dlatego Federacja zwróciła się do resortu rolnictwa z prośbą o przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach KPO dla przetwórców.

- Doświadczenia, jakie przyniesienie nam trwający nabór oraz uwagi jakie zgłaszają nam wnioskodawcy i potencjalni odbiorcy wsparcia będą cennym źródłem informacji dla przygotowań do kolejnego naboru wniosków, który planujemy uruchomić już za kilka miesięcy, w I/II kwartale 2023 r. - odpowiedział na apel FGŻ wicepremier Henryk Kowalczyk.

- W drugim naborze wniosków dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tak jak ma to miejsce obecnie, chcielibyśmy dopuścić możliwość refundacji kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem dla przedsięwzięć jeszcze nie zakończonych. Dzięki czemu w drugim naborze wniosków, o pomoc będą mogły potencjalnie ubiegać się także ci przedsiębiorcy, którym nie uda się złożyć wniosku w ramach aktualnie trwającego naboru, ze względu na brak dostatecznego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej - dodał.