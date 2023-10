Premie dla młodych rolników – coraz mniej czasu na wnioski. Nabór zakończy się 16 października, a póki co, niezbędne dokumenty, aby otrzymać tego rodzaju wsparcie, złożyło tylko 660 młodych gospodarzy! Czyżby klapa?

Albo ARiMR po raz kolejny przedłuży nabór wniosków o premię dla młodych rolników, albo tegoroczna akcja zakończy się klapą.

Czas mija

W ostatnim, ubiegłorocznym naborze o wsparcie dla młodych rolników, jeszcze ze środków PROW, złożono 2 234 wnioski.

Z bieżących statystyk Agencji wynika, że o bezzwrotne premie z PS WPR 2023-2027 w wysokości 200 tys. zł stara się - póki co - tylko 660 młodych rolników, mimo że ARiMR już raz przedłużała termin naboru na tego rodzaju wsparcie - z 29 września br. na 16 października br. A więc czas mija.

Czy można zakładać, że - jak to z reguły bywa - najwięcej wniosków zostanie wysłanych do ARiMR w ciągu najbliższych sześciu dni? Pewnie tak, ale wątpliwe jest czy ich liczba "dobije" przynajmniej do danych za ub. rok. Tempo spływania wniosków do Agencji nie jest zbyt imponujące. Gdy informowaliśmy 19 września o przedłużeniu naboru, liczba złożonych wniosków była bliska 100. Aktualnie, po około trzech tygodniach jest to tylko 660.

Przypomnijmy, wnioski o przyznanie wsparcia w ramach naboru, który rozpoczął się 30 sierpnia 2023 r., można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A więc nie decyduje tu np. data stempla pocztowego.

Kto może się ubiegać o premię dla młodego rolnika?

O pomoc finansową może wystąpić osoba w wieku od 18 do 40 lat (nieukończone 41 lat na dzień składania wniosku), która albo rozpoczyna działalność rolniczą, albo prowadzi ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Kolejny wymóg to posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie ich w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii. Oprócz tego należy złożyć w ARiMR biznesplan z zobowiązaniem do jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym został dostarczony wniosek o wsparcie.

Dofinansowanie ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 140 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga – 60 tys. zł – trafia na konta młodych gospodarzy po realizacji biznesplanu. Co istotne, premię przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz i może ją otrzymać wyłącznie jedno z małżonków.

Wsparcie powinno być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup m.in.: gruntów rolnych; nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia – w tym sprzętu komputerowego – niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży; zwierząt gospodarskich. Można je także wydać na budowę czy modernizację budynków gospodarczych. Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt; środków ochrony roślin; paliwa rolniczego; nawozów.

Warto wiedzieć, że to wsparcie nie przysługuje gospodarstwom, które prowadzą plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowlę m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego). Pieniędzy nie będzie można otrzymać także na zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci, a także na budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej.