Tylko do 30 listopada pomoc dla rolników poszkodowanych przez pandemię i klęski żywiołowe

To ostatnia szansa na złożenie w ARiMR wniosku o pomoc w sytuacji gdy gospodarstwo rolnika zanotowało straty w wyniku pandemi i klęski żywiołowej. 30 listopada mija czas wyznaczony przez Agencję na złożenie stosownych dokumentów. Tego samego dnia kończy się też nabór wniosków o wsparcie finansowe dla nowych grup i organizacji producentów rolnych, a także mija także termin dostarczania do Agencji zaświadczeń potwierdzających odbiór lub utylizację chryzantem.

Pierwszy rodzaj pomocy skierowany jest do producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej spowodowana ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. nie zostały rozpatrzone. Do tej pory do ARiMR wpłynęło ponad 59 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 397 mln zł. Agencja wydała już decyzje o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 396 mln zł.

Kończy się również nabór wniosków o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Do najbliższego poniedziałku o dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcie, jakie można otrzymać, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie w pięcioletnim okresie udzielania pomocy.

30 listopada to także istotna data dla posiadaczy chryzantem, którzy chcą skorzystać z rekompensaty finansowej za niesprzedane kwiaty z powodu pandemii koronawirusa i zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych. To bowiem ostatni dzień na dopełnienie obowiązku złożenia w biurze powiatowym ARiMR potwierdzenia odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym oraz potwierdzenia odbioru tych roślin przekazanych na bioodpady. To na podstawie tych dokumentów zostanie wyliczona kwota pomocy dla poszczególnych producentów i sprzedawców chryzantem. A wnioskowało o nią w sumie ponad 5,3 tys. podmiotów. Przewidywana kwota pomocy dla posiadaczy chryzantem wyniesie łącznie ponad 84,6 mln zł. Wypłata tych środków ma nastąpić do końca bieżącego roku.