Tylko do 21 czerwca ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”, realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.





O wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”, mogą się ubiegać rolnicy, którzy ubezpieczają zwierzęta wybranych gatunków na wypadek wystąpienia salmonellozy. Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oni oprócz tego posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów zwierząt. O tę pomoc mogą się też starać producenci rolni, którzy są wspólnikami spółki cywilnej, a po spełnieniu dodatkowych warunków, również przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wykonują działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Ile wniosków o pomoc już złożono?

Jak wynika z danych ARiMR, w naborze który trwa od 24 maja i zakończy się 21 czerwca br. Agencja zarejestrowała dotychczas 151 takich wniosków - najwięcej w świętokrzyskim, mazowieckim i podkarpackim.

Poprzednie nabory odbyły się w dniach: 30 września - 31 października 2022 r. oraz 1 grudnia - 30 grudnia 2022 r.

Jakie warunki trzeba spełnić?

By stać się beneficjentem pomocy w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”, należy w ramach prowadzonej działalności rolniczej mieć podpisaną umowę ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych zakażeniem bakterią salmonelli. W przypadku drobiu polisa musi dotyczyć co najmniej 1000 sztuk: niosek, kurcząt, gęsi, lub też indyków rzeźnych. Przy hodowli świń wystarczy ubezpieczyć od salmonellozy 14 zwierząt, a jeśli chodzi o hodowlę bydła – co najmniej 4 zwierzęta.

Pomoc jest przyznawana w formie 70 proc. dopłaty do składki, pod warunkiem że z polisy wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. Okres objęty umową nie powinien rozpoczynać się przed 1 kwietnia 2022 r., a zainteresowany dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Wnioski o pomoc do 21 czerwca przyjmują biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Dokumenty można składać osobiście, nadać przesyłką rejestrowaną, skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana będzie w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Wypłata pomocy ma nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna na rachunek producenta rolnego wskazany przez niego w ewidencji producentów.