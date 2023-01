Hiszpański rząd zdecydował o dalszych środkach pomocowych dla rolnictwa. Mają one na celu złagodzenie skutków wysokich kosztów energii. W przypadku obszarów nawadnianych dotacja na nawozy wynosi 55 euro na hektar.

Dotacja na nawozy

Rząd zapewnia 300 mln euro na nawozy. 20-centowa zniżka na tankowanie oleju napędowego do zastosowań rolniczych będzie nadal przyznawana.

Hiszpański rząd udziela dalszej pomocy, aby złagodzić dramatyczny wzrost kosztów produkcji w rolnictwie. Jak zapowiada ministerstwo rolnictwa w Madrycie, zakup nawozów zostanie wsparty dotacjami bezpośrednimi w wysokości 300 mln euro.

Dotacja przyznawana jest na gospodarstwo do maksymalnej powierzchni 300 ha. Wynosi 22 euro za hektar w przypadku obszarów nienawadnianych i 55 euro w przypadku obszarów nawadnianych. Pomoc jest konieczna, ponieważ nawozy w wyniku wojny na Ukrainie w ciągu dwunastu miesięcy do września 2022 roku zdrożały o 80 proc. - wyjaśnił resort. Zagraża to rentowności gospodarstw.

Hiszpańscy rolnicy nadal otrzymują zniżkę na paliwo

Ponadto hiszpańskie ministerstwo rolnictwa ogłosiło przedłużenie rabatu w wysokości 20 centów za litr oleju napędowego. Ta premia została wprowadzona w kwietniu zeszłego roku dla kupujących benzynę i olej napędowy w Hiszpanii. W rolnictwie przyznano ją oprócz ulgi w podatku energetycznym również na olej napędowy pochodzenia rolniczego.

Dla większości użytkowników ten bonus wygasł z końcem roku. W niektórych sektorach, w tym w rolnictwie, zgodnie z zapowiedzią resortu, pomoc będzie kontynuowana w bieżącym roku. Zniżka jest przyznawana na podstawie zużycia, wykorzystanego wyłącznie w rolnictwie, w danym gospodarstwie.