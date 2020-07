W Polsce w 2027 roku nadal będzie 216 euro na ha, w UE już jest 260

W kończącej się perspektywie budżetowej Unia przeznaczyła na płatności bezpośrednie w Polsce łącznie na 7 lat 21 148 481 tys. euro, w nadchodzącej miałoby to być 21 422 771 tys. euro, zatem o 274 290 tys. euro więcej. Nie oznacza to wzrostu dopłat – alokacja roczna w najbliższych trzech latach spada, dopiero w 2024 r. nieznacznie przekracza tę z 2019 i 2020 roku.

„Farmer” dotarł do szczegółów ustaleń Rady Europejskiej z 21 lipca 2020 roku. Na całą politykę rolną i morską, a także działania na rzecz środowiska i klimatu, UE chce przeznaczyć 356 374 mln euro, z czego 258 594 mln euro trafi na wydatki związane z rynkiem i na dopłaty bezpośrednie, a same dopłaty nie przekroczą 239 916 mln euro.

Więcej: Na dopłaty bezpośrednie będzie mniej niż było

Jak się okazuje, budżet proponowany na polskie rolnictwo nie zmienił się zbytnio od tego, który proponowano w maju 2018 roku. Wówczas Polska oceniała proponowany budżet negatywnie, a spadek dopłat miał sięgać 2 euro na ha.

Więcej o tych wcześniejszych propozycjach i ocenach:

Zrównania dopłat nie będzie

Unia trzyma się za kieszeń

Teraz zaproponowano jeszcze Fundusz Odbudowy Gospodarczej po koronawirusie – dodatkowe pieniądze, które mają stanowić impuls do inwestycji pobudzających gospodarkę do rozwoju. Czy gospodarkę polską? To będzie zależało od tego, na co będą wydane – a zasad rozdysponowania tych pieniędzy nie znamy. Trzeba wątpić, aby trafiły na polską wieś – inaczej niż co najwyżej na drogi, biegnące przez nią i przez pola. FOG to 750 mld euro, z czego do Polski z ogólnego budżetu ma trafić teraz ponad 700 mld zł. Część będzie w formie dotacji, a część - w formie pożyczek, prawie połowa (40 proc.) na pójść na inwestycje związane z klimatem i środowiskiem – podobnie jak z budżetu kierowanego na Wspólną Politykę Rolną.

Tymczasem niektórym państwom zaproponowano teraz jeszcze dodatkowe pieniądze na rozwój wsi – nawet 650 mln euro (Niemcy), a Polska nie otrzyma z tego tytułu żadnych dodatkowych środków, chociaż są kierowane m.in. do państw, „które muszą przesunąć większe kwoty do filara I, aby zwiększyć stopień konwergencji”.

A unijna alokacja na II filar WPR maleje znacznie w tej perspektywie budżetowej, zatem powtórzenie manewru z lat 2014-2020, polegającego na przesunięciu środków z rozwoju wsi na dopłaty będzie utrudnione i spowoduje, że na rozwój będziemy mogli przeznaczyć już wyjątkowo mało pieniędzy. Tym bardziej straci na tym wieś, że do II filara państwo może dokładać nawet drugie tyle (przynajmniej obecnie).

A co można powiedzieć o skutkach tych ostatnich zmian w propozycjach budżetowych, zaprezentowanych po lipcowym spotkaniu Rady Europejskiej?

„Farmer” dotarł do szczegółów tych wyliczeń. Na dopłaty bezpośrednie przeznaczono łącznie w nowym okresie budżetowym 34 591 210 761 euro. Do Polski w latach 2021-27 miałby trafić z tego tytułu 21 422 774 115 euro.

Wyliczenie to jest w cenach bieżących.

O ile więc w kończącej się perspektywie budżetowej Unia przeznaczyła na płatności bezpośrednie w Polsce łącznie na 7 lat 21 148 481 tys. euro, to teraz miałoby to być 21 422 771 tys. euro, zatem o 274 290 tys. euro więcej (zał. 1).

Zgodnie z propozycją z maja 2018 roku miało nam natomiast przypadać na płatności bezpośrednie 21 239 tys. euro (czyli ok. 90 tys. euro więcej niż w obecnej, kończącej się perspektywie budżetowej), a 264 535 tys. euro to pierwotnie cały unijny budżet proponowany na dopłaty. Jak wynikało z szacunków poczynionych wówczas (czyli po propozycji z maja 2018 roku), dopłaty dla Polski spadały o 1,8 euro na hektar (zał. 2).

Teraz więcej na dopłaty niż w latach 2014-20 o 274 290 tys. euro (czyli o trzy razy więcej niż miało to być w 2018 roku) oznacza więc tylko tyle, że… dopłaty nie spadają. Na każdy ha powierzchni kwalifikowanej do dopłat - w 2016 roku wynoszącej 14 207 400 ha – trafi w nadchodzącej nowej perspektywie budżetowej ok. 19 euro więcej (czyli ok. 2,7 euro rocznie) niż w poprzedniej siedmiolatce.

Jest zatem nieco lepiej niż dwa lata temu - prawie 200 tys. euro więcej trafi na polskie dopłaty, niż proponowano dwa lata temu, co uchroni nas przed spadkiem dopłat, szacowanym wówczas na 1,8 euro na ha.

A czy zapewni wzrost chociaż o blisko 3 euro na ha?

Zauważmy, że roczna alokacja na polskie dopłaty w 2020 roku wyniosła 3 061 518 tys. euro, a w kolejnych latach ma być niższa i dopiero w roku 2024 przekroczy tegoroczną i wyniesie 3 064 767. W 2021 roku roczny pułap dla Polski to 2 972 977 tys. euro – prawie tyle, co w 2014 roku (2 970 020 tys. euro).

Zatem te niespełna 3 euro więcej na ha to średnia siedmioletnia i przypadająca na 7 lat, niekoniecznie aktualna dla 2021 roku. Tylko średnia.

I to wszystko w cenach bieżących.

Kwota na płatności bezpośrednie dla Polski większa niż planowana dwa lata temu czy nawet niż przeznaczana w okresie 2014-20 nie oznacza też wcale, że wypłacane rolnikom dopłaty wzrosną w stosunku do aktualnych – pamiętajmy, że w Polsce trafiało na nie z alokacji z II filara jeszcze 2,4 mld euro.

Obecnie proponowane zwiększenie budżetu na płatności bezpośrednie o 274 290 tys. euro oznacza więc co najwyżej, że kwota przeznaczana na dopłaty bezpośrednie w Polsce pozwoli na utrzymanie dopłat na obecnym poziomie – czyli nadal będzie to jak w 2020 roku ok. 216 euro na ha. Tymczasem w 2020 roku ta stawka w euro na ha wynosiła średnio w UE 267, a sięgała nawet 572 dla Grecji i dla Malty, 351 dla Włoch, 357 dla Cypru, 297 dla Niemiec, 418 dla Holandii, 369 dla Belgii, 280 dla Francji, 298 dla Słowenii (zał. 2).

- Zapowiadane jest zwiększenie budżetu wspólnej polityki rolnej o 26,5 mld euro, a z tej nadwyżki, z tego dodatku Polska otrzyma ok. 3 mld euro. To są środki, o które bardzo mocno zabiegał polski rząd - mówił minister Ardanowski tuż przed szczytem Rady Europejskiej.

Więcej:

Ardanowski w Grubnie mówił o nowej perspektywie unijnej

Jak teraz ocenia MRiRW przedstawioną propozycję – nie wiadomo. Dotychczas nie została skomentowana, a na pytanie Farmera skierowane do MRiRW w tej sprawie odpowiedzi nie ma.

Jedno wiadomo na pewno – te 3 mld euro nie trafiło na dopłaty. A gdzie jest?

Czekamy na stanowisko MRiRW wobec przedstawionej tydzień temu unijnej propozycji budżetu.