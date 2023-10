20 października to ostatni dzień na złożenie wniosków o wsparcie w dwóch kończących się naborach: o pomoc na inwestycje zapobiegające ASF oraz dla sadowników, producentów truskawek i plantatorów krzewów owocowych poszkodowanych przez przymrozki, grad i huragan.

Nabór wniosków o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń” z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 był już raz przedłużany. Tym razem termin mija w najbliższy piątek - 20 października.

Wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą internetową – przez PUE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas złożono ich 950.

Pomoc na inwestycje zapobiegające ASF

O przyznanie dofinansowania na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą m.in. zajmować się chowem lub hodowlą nie mniej niż pięćdziesięciu świń (średniorocznie) albo hodowlą świń ras rodzimych lub ras czystych. Działalność prowadzona przez ubiegających się o wsparcie powinna być zarejestrowana na nieruchomości objętej inwestycją, a od realizującego ją podmiotu wymaga się wpisu do ewidencji producentów.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Limit dofinansowania w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi 100 tys., a refundacji podlega 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia, obowiązują osobne stawki. Rolnik może się też ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki. Należy o nią wystąpić na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy i wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco. Warto wiedzieć, że nie jest już wymagana gwarancja bankowa, którą należało mieć, gdy korzystało się z analogicznego wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Pomoc dla sadowników, producentów truskawek i plantatorów krzewów owocowych

Także tylko do 20 października 2023 r. o wsparcie mogą się ubiegać poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych właściciele gospodarstw sadowniczych, plantacji truskawek lub krzewów owocowych. Wnioski można składać bezpośrednio w biurach powiatowych Agencji, wysyłać drogą pocztową, a także przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Z dofinansowania mogą skorzystać producenci rolni, w gospodarstwach należących do których w 2023 r. przymrozki wiosenne, huragan lub grad spowodowały straty na co najmniej 70 proc. powierzchni sadów, upraw krzewów owocowych i truskawek. Warto wiedzieć, że jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 5 ubiegłych lat (z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej), wsparcie będzie przyznawane w ramach pomocy de minimis. Natomiast w przypadku strat, które wynoszą powyżej 30 proc. obliczanej na tej samej zasadzie średniej rocznej produkcji, pomoc będzie udzielana poza formułą de minimis.

By obliczyć wysokość dofinansowania, należy pomnożyć deklarowaną przez rolnika we wniosku powierzchnię upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawkę pomocy:

- 2,5 tys. zł – w przypadku upraw krzewów owocowych i truskawek;

- 5 tys. zł – jeśli chodzi o sady.

Jedno gospodarstwo nie może jednak otrzymać wsparcia przekraczającego równowartość 15 tys. euro. Co istotne, w przypadku rolników, którzy nie ubezpieczyli co najmniej połowy upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk), kwota pomocy będzie pomniejszana o 50 proc.