Więcej czasu na ubieganie się o premię dla młodych rolników i restrukturyzację małych gospodarstw

Do 30 czerwca, a nie jak pierwotnie zaplanowano do końca maja, będzie można składać wnioski o premię dla młodych rolników oraz na restrukturyzację małych gospodarstw.

ARiMR wydłużyła termin składania wniosków o premię dla młodych rolników oraz na restrukturyzację małych gospodarstw.

W oddziałach regionalnych Agencji w obu przypadkach, będą one przyjmowane nie do 29 maja br. - jak pierwotnie zaplanowano - tylko do końca czerwca br.

W tym roku premia dla młodych rolników wynosi 150 tys. zł, a mogą się o nią ubiegać młodzi gospodarze do 40 roku życia, którzy mają kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć - najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy - gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. Innym warunkiem, który rolnik musi spełnić jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

Premia dla młodych rolników musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

120 tys. zł – po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;

30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Dotychczas, w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, ARiMR przyznała blisko 25 tys. młodych rolników ok. 3 mld zł.

O wsparcie finansowe na "Restrukturyzację małych gospodarstw" może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Premia na "Restrukturyzację małych gospodarstw" wynosi 60 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza – w wysokości 48 tys. zł po otrzymaniu decyzji i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, druga – 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Pomoc musi zostać w całości przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Przynajmniej 80 proc. premii trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe (budowę lub remont budynków; nabycie nowych maszyn; zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt; zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków). Taką pomoc w ramach PROW 2014-2020 można uzyskać raz, a w przypadku małżonków przysługuje ona tylko jednemu z nich – niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Trwający nabór jest już dziewiątym z kolei finansowanym z budżetu PROW 2014-2020. Pomoc przyznano dotąd ponad 45 tys. rolników, a jej wysokość wynosi łącznie ponad 2,7 mld zł.