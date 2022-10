Opublikowano właśnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w tym także materiałem siewnym ekologicznym. To jakie stawki będą obowiązywać w tym roku?

Do konsultacji skierowano właśnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w 2022 r.

Będą nowe zasady

W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozwiązania planuje się aby określone w rozporządzeniu stawki dopłat obowiązywały w dłuższym okresie czasu i były z góry znane przez zainteresowanych dopłatami rolników. Począwszy od 2016 r. stawki dopłat za dany rok były określane corocznie (do dnia 30 września) w oparciu o informację uzyskaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o całkowitej wnioskowanej o dopłaty powierzchni dla poszczególnych grup roślin oraz środki finansowe zaplanowane na ten cel w danym roku. Ponadto, przyjęto, że stawki dopłat z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku materiału siewnego wytworzonego metodami ekologicznymi będą o 20% wyższe niż w przypadku materiału "konwencjonalnego".

Rok 2022 będzie pierwszym rokiem obowiązywania stawek dopłat do 1ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych na nowych zasadach. Według szacunków ARiMR do 30 czerwca 2022 r. do ARiMR wpłynęło 64 656 wniosków o dopłaty do gruntów ornych z tytułu wykorzystania do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski o dopłaty były składane w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2022 r.

Stawki dopłat zostały oszacowane na podstawie średniej z wielkości wnioskowanej powierzchni (w hektarach) dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami w poprzednich pięciu latach oraz kwoty 75 milionów złotych przewidzianej na ten cel w planie finansowym ARiMR na 2022 r.

Przyjęto, że w kolejnych latach budżet na te dopłaty ma być na co najmniej na tym samym poziomie. Do wyliczeń przyjęto też, że średnia powierzchnia gruntów objętych dopłatami obsadzonymi materiałem elitarnym lub kwalifikowanym w poprzednich pięciu latach wynosi: ponad 861 tys. ha - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych; 32,3 tys. ha - w przypadku roślin strączkowych; 35,8 tys. ha - w przypadku ziemniaka.

Jakie będą stawki dopłat do kwalifikatu?

Stawki dopłat określono w wysokości odpowiednio:

65 zł/ha – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych; 115 zł/ha – w przypadku roślin strączkowych; 350 zł/ha – w przypadku ziemniaka.

Stawki dopłat do ekologicznego materiału siewnego określono odpowiednio w wysokości:

78 zł/ha - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych; 138 zł/ha - w przypadku roślin strączkowych; 420 zł/ha - w przypadku ziemniaka.

W przypadku zbóż i mieszanek stawka została zaokrąglona w dół do 65 zł.

Jak uzasadniono, zboża dominują w powierzchni zgłaszanej do objęcia dopłatami. Jednocześnie z pośród objętych dopłatami grup roślin jest to grupa o najwyższym poziomie wymiany materiału siewnego.

- Uzyskane w ten sposób oszczędności pozwolą na ustalenie wyższych stawek dopłat do roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) oraz ziemniaka o ok. 6 zł/ha oraz określenie wyższych stawek dopłat w przypadku użycia ekologicznego materiału siewnego - podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Jak oszacowano dopłaty do ekologicznego kwalifikatu?

Powierzchnia upraw w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z danymi o stanie rolnictwa ekologicznego otrzymanymi od Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych za 2021 rok wyniosła:

126 tys. ha w przypadku zbóż;

30 tys. ha w przypadku strączkowych;

1,4 tys ha. w przypadku ziemniaków.

Na podstawie powierzchni upraw ekologicznych oraz ich struktury w ostatnich latach, a także informacji o wydanych decyzjach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczących zgód na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego dla producentów ekologicznych przyjęto, że roczne dofinansowanie powierzchni ekologicznych gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany będzie oscylowało w okolicach 10% powierzchni wszystkich takich upraw.

- Łącznie daje to prognozowaną kwotę dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym w wysokości ok. 1 500 tys. zł - podkreślono w uzasadnieniu.

Jak dodano, wprowadzenie projektowanych przepisów może wpłynąć korzystnie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym gatunków roślin rolniczych, których dotyczy wsparcie.