Windykacje na prawie 1,8 mln zł przedawnione w ARiMR tylko w ubiegłym roku

Od 2017 roku w ARiMR przedawniły się sprawy windykacyjne na kwotę 4 532 114,07 zł. Tylko w ubiegłym roku kwota przedawnienia to 1 796 920,74 zł.

Jak informowaliśmy, aktualne zadłużenie wobec ARiMR wynosi 1 702 482 775,16 zł – w tym środki współfinansowania unijnego to 1 015 995 628,78.

Więcej: ARiMR prowadzi dwa razy tyle spraw windykacyjnych, co rok temu

Trzeba zauważyć przy tym, że o ile w ubiegłym roku dwukrotnie wzrosła liczba spraw windykacyjnych, prowadzonych przez ARiMR, to również w ubiegłym roku przedawniła się więcej niż połowa spraw przedawnionych, prowadzonych w ARiMR od trzech lat, a kwotowo – było to więcej niż w którymkolwiek z poprzednich lat.

I tak w ramach działalności krajowej:

- w 2017 roku przedawniły się dwie sprawy na kwotę 446 712,79 zł

- w 2018 – trzy na kwotę 847 402,99 zł

- w 2019 - jedna na kwotę 115 733,86 zł.

Natomiast w ramach działalności unijnej przedawniły się:

- w 2017 roku – 43 sprawy (na 54 187,37 zł środków unijnych i 14 024,62 zł środków krajowych)

- w 2018 roku - 117 spraw (na 1 180 420,36 zł środków UE i 192 445,60 środków krajowych)

- w 2019 roku - 256 spraw (na 1 297 013,97 środków unijnych i 384 172,51 zł środków krajowych).

Razem w ciągu tych lat przedawniły się 422 sprawy na kwotę 4 532 114,07 zł. Tylko w ubiegłym roku kwota przedawnienia to 1 796 920,74 zł.

Natomiast w wyniku windykacji w 2019 roku „odzyskano” 121 491 566,39 zł.

Począwszy od 2014 roku „odzyskano” 839 610 459,49 zł.

Trzeba zauważyć, że windykacja w 2014 i 2015 roku była skuteczniejsza niż późniejsza: w 2014 roku „odzyskano” 158 775 462,98 zł, a w 2015 nawet 220 171 792,88 zł (najwięcej, w kolejnych latach do 2019 r. kwoty „odzyskane” są o ok. połowę niższe, wynoszą od 96 009 351,89 zł w 2017 r., do 122 093 242,23 zł z 2016 r.).

ARiMR nie dysponuje informacjami dotyczącymi podziału należności z uwagi na formę prawną zobowiązanego - podano. Nie wiadomo zatem, ile przedawniło się spraw dotyczących windykacji od firm, a ile od osób prywatnych – ale można się domyślać, że przedawnienie raczej nie dotyczy indywidualnych osób i gospodarstw.