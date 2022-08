Gospodarstwa we Włoszech cierpiące z powodu suszy otrzymają dodatkową pomoc państwa.

Pakiet środków, na który właśnie zdecydował rząd w Rzymie, obejmuje również 200 mln euro na fundusz pomocy rolnej.

Gospodarstwa dotknięte suszą powinny móc wykorzystać pomoc suszową, aby wznowić uprawę i hodowlę zwierząt. Pakiet obejmuje również ulgi w podatku paliwowym w wysokości 194 mln euro za trzeci kwartał.

Koszty znacznie wzrosły

Według wyliczeń Instytutu Badań Rynku i Informacji Rynkowej (ISMEA) koszty działalności od stycznia do maja 2022 r. wzrosły średnio o 22,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Największe wzrosty dotyczyły kosztów energii o 59 proc., nawozów o 40 proc. i usług o 37,5 proc.. Ceny pasz wzrosły średnio o 23,3 proc., a zwierząt hodowlanych o około 10 proc.

Nastrój rolników znacznie się pogorszył

Wobec znacznie wyższych kosztów produkcji, trwającej wojny na Ukrainie i suszy nastroje i zaufanie rolników we Włoszech znacznie się pogorszyły.

W pierwszym kwartale 2021 r. 60 proc. ankietowanych nadal było przekonanych, że przynajmniej uda im się utrzymać poziom produkcji w ciągu najbliższych trzech lat, a 29 proc. wierzyło nawet, że go zwiększą. Około 4 proc. ankietowanych rolników stwierdziło wówczas, że musieliby zamknąć swoje gospodarstwo.

W czerwcu było już 9 proc. firm, które już nie chciały lub nie mogły kontynuować działalności. Tylko jedna trzecia zakładała, że ​​produkcja utrzyma się na tym samym poziomie, podczas gdy niemal, co czwarty oczekiwał poprawy.

Wydajniejsze przechowywanie i przetwarzanie

Oprócz pieniędzy pomocowych, w ramach pakietu działań, włoski rząd zdecydował się również na pakiet wsparcia w wysokości 150 mln euro z pieniędzmi z funduszu odbudowy UE na rozbudowę łańcucha logistycznego w branży rolno-spożywczej.

Celem rozbudowy jest zwiększenie efektywności przechowywania i przetwarzania produktów rolnych oraz zużycia energii, a także przyspieszenie cyfryzacji. Wnioskodawcami mogą być zarówno firmy prywatne, jak i publiczne.

Koszty projektu muszą wynosić, od co najmniej 5 mln euro i maksymalnie 19,32 20 mln euro. Co najmniej 40 proc. całkowitego finansowania powinno trafić do firm w południowych Włoszech.