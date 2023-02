W ramach właśnie rozpoczętego projektu „Generazione Terra” (Pokolenie ziemi) państwo włoskie wspiera młodych rolników kwotą 60 mln euro.

Za wdrożenie odpowiada Instytut Badań Rynku i Informacji Rynkowej (ISMEA) we włoskim ministerstwie rolnictwa. Tak jak poprzednio, instytut finansuje 100 proc. zakupu gruntów rolnych.

W ten sposób ISMEA nabywa żądaną nieruchomość, a następnie sprzedaje ją młodemu rolnikowi z zachowaniem tytułu. Jeśli kwota przekracza maksymalny limit, różnicę można pokryć kredytem hipotecznym.

W przeciwieństwie do poprzedniego programu finansowania, obecny projekt nie jest już skierowany tylko do młodych ludzi, którzy chcą wejść do sektora rolnego, ale także do tych, którzy pracują w rolnictwie, od co najmniej dwóch lat i chcą powiększyć swoją powierzchnię lub kupić dzierżawioną nieruchomość.

Zasady funkcjonowania programu

Zaostrzono wymagania stawiane kandydatom. Aby projekty miały większe szanse powodzenia, obecnie nawet początkujący muszą mieć pewien poziom wiedzy o rolnictwie. Nowi uczestnicy w wieku poniżej 41 lat muszą udowodnić swoje doświadczenie rolnicze, stając się członkiem rolniczego funduszu emerytalnego lub stowarzyszenia zawodowego.

Osoby poniżej 35 roku życia, które chcą zająć się rolnictwem, potrzebują wyższego wykształcenia w tym kierunku. Wysokość dofinansowania zależy od wnioskodawcy. Dla młodych rolników i założycieli start-upów z doświadczeniem górna granica wsparcia to 1,5 mln euro, dla początkujących ze specjalistycznym przygotowaniem to 500 tys. euro.

Dla założycieli start-upów z doświadczeniem lub dyplomem specjalisty przewidziana jest dodatkowa premia w wysokości do 70 000 euro. Wszyscy wnioskodawcy mają prawo do 50 proc. zniżki na koszty notarialne i podatkowe, maksymalnie do 500 000 euro.

Finansowanie obejmuje okres do 30 lat. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne i może zmieniać się w czasie w zależności od profilu ryzyka. Wnioski o środki z „Fonds Generazione Terra” rozpatrywane są chronologicznie, do wyczerpania dostępnych środków.