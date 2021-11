Wsparcie na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej tylko do 26 listopada

Jeszcze tylko do 26 listopada 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Dotychczas do Agencji wpłynęło blisko 100 wniosków na kwotę ponad 4,66 mln zł. Wszystkie złożyli rolnicy, którzy chcą chronić swoje gospodarstwa przed ASF.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych ARiMR, przez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Przypominamy, że o wsparcie na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" mogą starać się dwie grupy beneficjentów. Pierwsza z nich to rolnicy, którzy chcą chronić swoje gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Mogą oni ubiegać się nawet o 100 tys. zł pomocy. Warunkiem, który muszą spełnić jest prowadzenie chowu lub hodowli nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej bądź zrealizowanie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Zalicza się do nich m.in. utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń. Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia terenu wokół chlewni wraz z bramami czy furtkami. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

230 zł – koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia;

2 100 zł – koszt wykonania bramy;

710 zł – koszt wykonania furtki.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc, są spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Limit dofinansowania wynosi 1 mln zł, a maksymalna wysokość wsparcia to 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc udzielana jest na zakup nowego sprzętu zmechanizowanego służącego do utrzymania urządzeń melioracyjnych.

W tym naborze nie można ubiegać się o wsparcie na pokrycie kosztów:

przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;

budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;

prac na sieciach drenarskich.

Takie inwestycje będą objęte pomocą w przyszłości.