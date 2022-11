Salmonelloza to groźna, bakteryjna choroba, która dotyczy nie tylko drobiu, ale i innych zwierząt gospodarskich. Już 1 grudnia rozpocznie się drugi w 2022 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczają zwierzęta od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.

Salmonella kojarzona jest najczęściej z drobiem. Ta powszechnie występująca w środowisku bakteria zagraża jednak również innym zwierzętom. Wywoływana przez nią salmonelloza to choroba na wypadek wystąpienia której ubezpieczać się mogą rolnicy. Zachętą dla świadomych dotkliwych konsekwencji wynikających z wykrycia zakażenia w gospodarstwie jest finansowane z budżetu PROW 2014-2020 działanie „Zarządzanie ryzykiem”.

Już 1 grudnia rozpocznie się drugi nabór w ramach tego wsparcia, a cały budżet na nie wynosi 108 mln euro.

Przypomnijmy, pierwszy taki nabór ARiMR przeprowadziła w październiku br. Do 28 października br. - Agencja zarejestrowała 172 takie wnioski, najwięcej – po 29 – w Wielkopolsce i na Mazowszu, 22 – w województwie łódzkim.

Podsumowując te dane: nie były imponujące...

Może grudniowy nabór będzie się cieszył większym zainteresowaniem. Jak przewiduje ARiMR - wnioski będzie można składać do 31 grudnia br.

Jakie warunki wsparcia?

Dofinansowanie w ramach "Zarządzanie ryzykiem" może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną i posiadają prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą hodowlę bądź chów tych zwierząt. By móc stać się beneficjentem tej pomocy, należy mieć podpisaną umowę ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, z której wynika, że ubezpieczonych zostało co najmniej:

1000 sztuk drobiu (kurcząt, gęsi i indyków rzeźnych, drobiu nieśnego);

4 sztuki bydła;

14 sztuk świń.

Zainteresowany tym dofinansowaniem nie może również korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia. Istotne jest też, by umowa ubezpieczenia nie obejmowała okresu przed 1 kwietnia 2022 r.

Pomoc przyznawana będzie w formie 70 proc. dopłaty do opłaconej składki, pod warunkiem że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 procent.

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana jest standardowo w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru – oczywiście pod warunkiem braku konieczności uzupełnienia dokumentów bądź złożenia wyjaśnień. Natomiast wypłata następuje w terminie 30 dni od wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” można składać od 1 do 30 grudnia 2022 roku w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można będzie złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. Wnioski można również wysyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.