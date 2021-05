Wyznaczono ostateczny termin uzupełnienia wniosków o pomoc z PROW 2014-2020

Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19. Na skompletowanie wymaganej dokumentacji wnioskodawcy mają czas do 14 lipca. W przypadku niedochowania terminu, ARiMR odmówi przyznania pomocy.

ARiMR informuje: nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:

- pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,

- przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. Ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) - nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

W związku z tym konieczne jest niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku we wskazanym w przepisach terminie.

Wskazany powyżej 60-dniowy termin dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy upływający w dniu 14 lipca 2021 r. będzie zachowany, jeżeli dowody na przyznanie pomocy (dokumenty):

- zostaną nadane za pośrednictwem poczty, w tym również za pośrednictwem usługi „Pocztex - Kuriera Poczty Polskiej” nadanej w tej placówce. Za terminowe złożenie ww. dokumentów, w przypadku ich złożenia przesyłką rejestrowaną uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego).

- Wpłyną do ARiMR - w przypadku dokumentów, składanych osobiście lub przez pełnomocnika, lub za pośrednictwem operatora pocztowego innego, niż operator wyznaczony.

- Zostaną przesłane do ARiMR w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, przy czym dokument, złożony w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą musi:

a) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub zostać uwierzytelniony, w sposób, zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

b) zawierać adres elektroniczny do korespondencji wnoszącego dokument.

W przypadku przekazania dokumentów do ARiMR za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) o terminowości decyduje data dostarczenia, widniejąca w Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru (UPO).

W przypadku niedochowania terminu, ARiMR odmówi przyznania pomocy.