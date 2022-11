Ponad 12,92 mld zł trafiło na konta rolników w postaci zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 r. do końca listopada, fot. shutterstock/A.Kozłowska

Ponad 12,92 mld zł trafiło na konta rolników w postaci zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 r. do końca listopada. 1 grudnia ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałych środków w ramach tegorocznej kampanii dopłat.

Od 17 października do 30 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacała zaliczki z tytułu dopłat za 2022 rok. W tym okresie ponad 10,781 mld zł trafiło w ramach płatności bezpośrednich do nieco ponad 1,2 mln rolników, natomiast ponad 2,143 mld zł to kwota, która w postaci płatności obszarowych z PROW została przelana na konta ponad 847 tys. beneficjentów.

1 grudnia 2022 r. Agencja rozpoczyna realizację płatności końcowych. Na ich wypłatę ma czas do końca czerwca 2023 r.

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł.

Agencja przypomina: oczekujący na wypłatę środków powinni upewnić się, że biura powiatowe Agencji mają właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, pieniędzy nie uda się skutecznie przekazać.

Zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a jeśli chodzi o płatności obszarowe z PROW – 85 proc. należnych dopłat