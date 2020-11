Zaliczki dopłat bezpośrednich (prawie) wypłacone

Do rolników trafiło już ok. 10 mld zł tytułem zaliczek, w tym ok. 9,2 mld zł w ramach płatności bezpośrednich.

Jak podało Ministerstwo Rolnictwa, po miesiącu od rozpoczęcia realizacji zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz niektórych instrumentów PROW za rok 2020 (płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatność ekologiczna, inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów), według stanu na 16 listopada br. łącznie z tego tytułu wypłacono ok. 10 mld zł, w tym ok. 9,2 mld zł w ramach płatności bezpośrednich.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Tegoroczne zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc.

Więcej: 9 mld zaliczek płatności bezpośrednich u rolników