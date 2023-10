1,4 mld zł trafiło do rolników w ciągu pierwszego tygodnia realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. Wypłaty potrwają do końca listopada. Z początkiem grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.

Zgodnie z zapowiedziami 16 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych.

Kiedy pieniądze za ekoschematy?

Jak wynika z danych ARiMR, do 20 października br. wypłacono 1,4 mld zł z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich. Z tej kwoty blisko 1,2 mld zł to zaliczki w ramach płatności bezpośrednich i trafiły one do ponad 290 tys. rolników. Z kolei 203 mln zł trafiło do blisko 168 tys. gospodarzy w ramach zaliczek z tytułu ONW.

Zaliczki są wypłacane sukcesywnie. Ich realizacja zakończy się 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Według nieoficjalnych informacji, dopiero od 1 grudnia ma się też rozpocząć wypłata należności z tytułu ekoschematów. Póki co, jak śledzimy wykaz projektów rządowego centrum legislacji, do 20 października nie opublikowanego jeszcze żadnego projektu rozporządzenia określającego konkretne stawki za poszczególne ekoschematy.

Warto mieć na uwadze, że środki trafią wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.

Zaliczki także dla kontrolowanych rolników

W tegorocznej kampanii rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację wynosi blisko 17 mld zł. Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W roku 2023 zaliczki będą wypłacane na poczet płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw oraz przejściowego wsparcia krajowego w wysokości 70 proc. oraz na poczet płatności ONW w wysokości 85 proc. Zaliczki otrzymają gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, także Ci wytypowani do kontroli na miejscu.