Należne kwoty płatności za rok 2022 zostały wypłacone w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a tym samym sformułowane przez beneficjenta zarzuty związane z - w jego opinii nierzetelną - realizacją płatności należy uznać za bezpodstawne - odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich Prezes ARiMR.

To odpowiedź na zarzuty sformułowane pod adresem ARiMR przez jednego z rolników, a podjęte do wyjaśnienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

O sprawie pisaliśmy tu:

Rolnik wskazał RPO, że mimo rządowych obietnic wypłaty 70% zaliczki, on i jego sąsiedzi otrzymali zaledwie 20-30% zaliczki lub nie dostali jej wcale. RPO wystąpił w tej sprawie do ARiMR z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

To bezpodstawne zarzuty

- Należne kwoty płatności za rok 2022 zostały wypłacone w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a tym samym sformułowane przez beneficjenta zarzuty związane z - w jego opinii nierzetelną - realizacją płatności należy uznać za bezpodstawne - odpowiada Rzecznikowi Prezes ARiMR.

Jak podała Halina Szymańska, w roku 2022 do biur powiatowych ARiMR wpłynęło 1,265 min wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz 795 tys. wniosków o przyznanie płatności ONW za 2022 rok. W okresie od dnia 17 października do dnia 30 listopada 2022 roku, zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zostały wypłacone dla 1,202 min rolników, natomiast zaliczki na poczet płatności ONW zostały zrealizowane dla 764,9 tys. rolników.

Kontrola może opóźniać wypłatę należności

Przypomniała przy tym, że zaliczki na poczet płatności bezpośrednich (jak również na poczet płatności ONW) nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności dokonywanej przez państwa członkowskie w ramach kontroli administracyjnej, a dla rolników skierowanych do kontroli terenowej zaliczka dokonywana jest z uwzględnieniem wyników kontroli na miejscu.

A właśnie do takiej kontroli zostało wytypowane gospodarstwo rolnika, za którym ujął się RPO. Stąd też wynikło niezrealizowanie zaliczek na jego rzecz w pełnej wysokości w terminie do 30 listopada 2022 r. Rolnik otrzymał w tym czasie tylko zaliczkę płatności na rzecz ONW i zaliczkę na poczet dopłat bezpośrednich w zakresie płatności do zwierząt.

- W zakresie płatności do powierzchni, zaliczki dopłat bezpośrednich nie zostały zrealizowane z uwagi na wytypowanie gospodarstwa Pana (...) do kontroli na miejscu w zakresie kwalifikowalności powierzchni, która nie została zakończona do końcowego terminu na realizację zaliczek (tj. do dnia 30 listopada 2022 roku). W dniu 10 lutego 2023 roku do Biura Powiatowego ARiMR (...) wpłynął raport z czynności kontrolnych w zakresie kwalifikowalności powierzchni. W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli w gospodarstwie Pana (...), część działek podlegała weryfikacji w związku ze zgłoszonymi rozbieżnościami, które zostały rozpatrzone w dniu 3 marca 2023 roku - wyjaśnia Rzecznikowi Praw Obywatelskich Prezes ARiMR.