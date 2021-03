Zapłaciłeś za przygotowanie wniosku do ARiMR? To nie gwarantuje przyznania pomocy!

Na infolinię ARiMR dzwonią rolnicy, którzy informują, że dotarła do nich oferta od firmy komercyjnej, zachęcająca do skorzystania z pomocy w ubieganiu się o bezzwrotną dotację dla gospodarstw rolnych. Po zapłaceniu przez rolnika firmie kilku tysięcy złotych, będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł z budżetu UE. ARiMR prosi o rozwagę w takich sytuacjach.

Na infolinię ARiMR dzwonią rolnicy, którzy informują, że dotarła do nich oferta od firmy komercyjnej, zachęcająca do skorzystania z pomocy w ubieganiu się o bezzwrotną dotację dla gospodarstw rolnych. Po zapłaceniu przez rolnika firmie kilku tysięcy złotych, będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł. Przedstawiciele firmy informują, że oferowane wsparcie pochodzi z budżetu UE. ARiMR prosi, aby każdą taką ofertę przed jej ewentualną akceptacją rolnicy bardzo dokładnie analizowali.

- Szanujemy prawo każdego przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa. Tak też jest w przypadku odpłatnego świadczenia usług dotyczących przygotowania dokumentów uprawniających rolników do ubiegania się o pomoc, o ile usługi takie są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Zwracamy jednak uwagę, że zapłacenie przez rolnika firmie za przygotowanie wniosku o pomoc nie gwarantuje, że zostanie ona przyznana. Każdy złożony w ARiMR wniosek o pomoc podlega bowiem ocenie zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Jedynie rolnicy, którzy spełniają warunki przyznania takiego wsparcia i których wnioski otrzymają odpowiednią liczbę punktów, będą mogli liczyć na wypłatę pomocy finansowej - informuje Agencja.

Warto przypomnieć, że tylko ARiMR, jako agencja płatnicza UE może dystrybuować pomoc na rozwój czy modernizację rolnictwa. Wsparcia z budżetu UE nie mogą udzielać rolnikom firmy komercyjne. Działalność taka wymaga akredytacji, a tę w Polsce otrzymała jedynie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Analizując ofertę firmy, do której dotarła ARiMR, można dojść do wniosku, że chodzi o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Informację o takim wsparciu Agencja opublikowała na swojej stronie internetowej. Wnioski o przyznanie bezzwrotnej premii w wysokości 60 tys. zł będzie można składać od 31 marca do 29 maja 2021 r. - zaznacza ARiMR.