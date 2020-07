"Złota dekada" czy "sukces na kredyt"?

Czeka nas siedem lat sukcesu, wypracowanego przez polską dyplomację i osiągniętego przez uszczelnienie systemu podatkowego – zapowiada premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś w Sejmie informację na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-21 lipca 2020 r.

Jak podkreślił, w unijnym budżecie po brexicie jest wyrwa – tymczasem udało się uzyskać dla Polski największe środki z Funduszu Spójności. Wszystkie fundusze europejskie, kierowane na odbudowę po koronawirusie, alokowano do znanych polityk – w tym do WPR. Pojawiło się jednak nowe kryterium podziału – zależność od rozmiaru wpływu po koronawirusie. Nie był on duży w Polsce i trzeba było „dużej ekwilibrystyki”, aby do tego funduszu odbudowy włączono Polskę. Jak mówił premier, trzeba było wypracować mechanizm zapewniający, że UE będzie „popchnięta do przodu”, a obejmujący także kraje słabiej rozwinięte w UE – w tym Polskę.

Łączna pula dla UE to 750 mld euro, dla Polski przeznaczono ponad 700 mld zł - 620 mld zł to dotacje, reszta trafi na uprzywilejowane pożyczki (oprocentowane 0 proc., albo nawet ujemne oprocentowanie, zawierane zawsze na korzystnych warunkach - do wykorzystania np. na rozwój komunikacji).

Premier podkreślił, że nowa unijna perspektywa budżetowa będzie lepsza dla Polski, niż była poprzednia.

- To dobry, a nawet bardzo dobry budżet dla Polski – ocenił premier i stwierdził, że to środki „na złotą dekadę”, które m.in. „wesprą wyrównanie dopłat dla rolników”.

Sukces na kredyt – tak Władysław Kosiniak-Kamysz określił zapowiedzi dotyczące środków unijnych na najbliższy okres. Jak podkreślił, część środków to nie dotacje, a pożyczki, poza tym nie ma informacji na temat tego, na co będą przeznaczone zapowiadane środki i czy nastąpi obiecane zrównanie dopłat bezpośrednich z tymi, jakie mają rolnicy z Francji czy Niemiec. Wyraził oczekiwanie, że środki trafią do samorządów, bo są tam lepiej wydatkowane - 30 mld ze Wspólnej Polityki Rolnej „leży wciąż w bankach w Brukseli, a nie pracuje w Polsce”, to środki niewykorzystane, a perspektywa budżetowa się kończy.

W poprzednim budżecie na Fundusz Spójności było 11 proc. budżetu, a nie 8,5 proc., jak planuje się obecnie po odliczeniu części na pożyczki – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Konrad Szymański, minister do spraw Unii Europejskiej, podkreślił, że zahamowano cięcia, a nowy system podwaja transfery dla Polski. Cyfry są bezwzględne – minister ocenił negocjacje jako sukces i przyznał, że trwa dyskusja o zmianach w dochodach unijnego budżetu, a Polska dba o to, aby przyjmowano rozwiązania korzystne dla nas. O sprawiedliwej transformacji klimatycznej pierwsza powiedziała Polska w Katowicach na konferencji klimatycznej – podkreślił. W pierwotnej propozycji KE na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji było 0 euro, Polska wywalczyła przeznaczanie na ten cel pieniędzy i to, aby nie odbiło się to na innych funduszach. Polskim sukcesem jest utrzymanie celów Polityki Spójności i zablokowanie cięć. Z inicjatywy Polski zablokowano odchudzanie WPR. Polska jest głównym beneficjentem i budżetu, i instrumentu odbudowy – mówił.

Jutro postanowienia Rady Europejskiej przegłosuje Parlament Europejski.

