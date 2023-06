- Robiłem rozeznanie rynku w sprawie silosów, miałem cennik z marca. Teraz handlowiec zaproponował mi cenę dwa razy wyższą za tę samą pojemność… dziękuje za te dopłaty - komentują aktualną sytuację na rynku silosów zainteresowani tematem rolnicy. Zmowa cenowa?

Na budowę lub wyposażenie silosów można uzyskać wsparcie do 60 tys. zł z pieniędzy w ramach KPO. 5 czerwca ruszył nabór podań o taką pomoc. W ciągu dwóch dni do ARiMR wpłynęło 2,5 tys. takich wniosków na kwotę 108 mln zł. Nabór potrwa do 5 lipca 2023 r

Niestety rolnicy mają podejrzenie, że - właśnie z uwagi na dopłaty rządowe - wśród producentów silosów doszło do zmowy cenowej.

- Robiłem rozeznanie rynku w sprawie silosów, miałem cennik z marca. Teraz handlowiec zaproponował mi cenę dwa razy wyższą za tę samą pojemność… dziękuje za te dopłaty - komentuje aktualną sytuację na rynku silosów w mediach społecznościowych jeden z rolników.

Już pod koniec maja, zaprzyjaźniony z redakcją farmer.pl rolnik sygnalizował:

- Jeszcze rok temu montaż silosów był od 50% do 100% niższy niż mamy to w przypadku 2023 r. Ceny samych silosów mocno nie podskoczyły to koszty montażu bardzo mocno się zmieniły - mówił nam rolnik z woj. podkarpackiego.

Wniosek do UOKIK o zbadanie sprawy

Zmowę cenową podejrzewa też Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Prezes PZHiPBM do tego stopnia zaniepokoił się aktualną sytuacją na rynku silosów, że postanowił zwrócić się do państwowego UOKiK o zbadanie czy nie doszło do zmowy cenowej oraz wykorzystania pozycji dominującej przez dostawców silosów poprzez sztuczne zawyżanie cen zakupu oraz montażu kosztem rolników.