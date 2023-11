Na gruncie krajowym nie osiągnięto wiele, jeśli chodzi o ograniczanie ryzyka w produkcji rolniczej, gdyż w ostatnich latach zbyt często propaganda zastępowała rzetelne informacje potrzebne rolnikom – uważa dr Jerzy Plewa, który wystąpił dziś na naszej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Oprócz ryzyk, o których wciąż słyszymy, tj. klimat, geopolityka, załamania rynków, rolnicy muszą się liczyć także z ryzykiem informacyjnym i politycznym – zauważył dr Jerzy Plewa ekspert Team Europe, szef dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej w latach 2013-2020, podczas dzisiejszego wystąpienia na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Sytuacja w Polsce może zaś być tego dobitnym przykładem.

Dostęp do rzetelnej informacji jest dziś, według naszego prelegenta, niezwykle ważny w działalności rolniczej. Rolnik nie ma czasu ani możliwości, aby wertować i analizować tysięcy dokumentów publikowanych przez Komisje Europejską, czy krajowy resort rolnictwa i podległe mu agencje. Trzeba mu więc dostarczyć te istotne informacje, a w tym względzie w Polsce jest dużo do poprawienia. Obiektywną informację zbyt często zastępuje bowiem propaganda uprawiana przez polityków.

Zakaz importu z Ukrainy

Za przykład Jerzy Plewa podał np. kwestię zakazu importu zboża z Ukrainy. -Na gruncie krajowym naprawdę nie osiągnięto wiele, bo liczy się przecież efekt działań. Mamy zakaz importu 4 produktów rolnych z Ukrainy, ale ceny mamy bardzo niskie, więc importu siłą rzeczy by nie było – stwierdził unijny ekspert.-Nie jest ważne jakie instrumenty wykorzystał rząd, ale jaki jest tego efekt. Trzeba zamienić propagandę na rzetelną informację.

"Nie sprzedajcie zboża"

Plewa przypomniał również o przykrych konsekwencjach dla rolników, jakie nieść za sobą mogą wypowiedzi polityków niepoparte wiedzą i informacją.

-Zamiast polegać na zapewnieniach polityków, którzy mówili: „Nie sprzedajcie zboża, bo na jesieni będzie tylko drożeć”, rolnicy powinni mieć rzetelne informacje. Informacje takie są dostępne, za darmo, choćby na portalach Komisji Europejskiej – mówił Jerzy Plewa. -Trzeba tylko debatę polityczną zamienić na merytoryczną i bazować na faktach.

-Kiedy usłyszałem wspomnianego polityka, jak twierdził że na jesieni ceny wzrosną to sprawdziłem, i nigdzie nie znalazłem opinii żadnego eksperta do spraw rynku rolnego, która by uzasadniała takie zapewnienia - przyznał unijny ekspert.

Kontestacja zamiast negocjacji

Ryzykiem, jakie stworzyli politycy dla rolników jest również w opinii Jerzego Plewy przebieg w Polsce debaty publicznej, dotyczącej WPR i unijnych strategii w dziedzinie rolnictwa.

-Wielu polityków w kraju wciąż jedynie kontestuje Zielony Ład, strategię „Od pola do stołu”, czy bioróżnorodność. Wciąż sugerują, że można politykę rolną UE zawrócić. Tymczasem inni w tym czasie poszli dalej i zabiegali np. o środki na cyfryzacje i modernizację. W Polsce unijne strategie były prezentowane głównie jako próby ograniczenia rozwoju rolnictwa i produkcji rolnej, a to mity – stwierdził prelegent NWwR.

-Są narzędzia, które mogą pomóc rolnikom, jak np. dostępna za darmo dla rolników z UE platforma FAST, która pozwala zarządzać składnikami odżywczymi w glebie w danym gospodarstwie. KE kilka lat temu zachęcała Polskę, by z niej skorzystała, ale rząd wybrał inna drogę. Zamiast tego KOWR przygotowuje program, który ma jedynie oceniać skutki suszy, a przecież można było mieć więcej, gdyby informacja została właściwie rozpropagowana – zauważył Plewa.

Topniejący sukces

O dezinformacji wynikającej z propagandy mówił unijny ekspert również w kontekście doniesień o sukcesach negocjacyjnych naszego rządu w kwestii unijnych funduszy na rolnictwo.

-W kraju obowiązuje podejście, że wszystko załatwimy dosypując pieniędzy. Tak naprawdę z powodu inflacji wartość środków w budżecie UE realnie spada. Są analizy, które mówią, że na koniec 2027r. wartość realna funduszy na WPR będzie o 30 proc. niższa, a inflacja w Polsce jest dwa razy wyższa, niż średnia w UE, więc u nas będzie jeszcze gorzej – zauważył ekonomista.

Plewa wytknął również na ograniczenie w polskim planie środków na modernizację wsi i rolnictwa oraz na inwestycje.-To przez inwestycje właśnie można ograniczyć wiele ryzyk w gospodarstwie – podkreślił prelegent na naszej konferencji.

Przyszłość w nowej WPR

A jak nasz gość widzi polskie rolnictwo w nowej WPR?

-W obecnej sytuacji dużo zależeć będzie od tego, jak wykorzystamy szanse, które daje WPR i dostępne w niej narzędzia. Ale to wymaga dobrego klimatu i dobrej współpracy z instytucjami UE, a nie uprawiania antyunijnej propagandy – skwitował dr Jerzy Plewa.