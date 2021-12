Dróg transportu rolniczego nie będzie

Ministerstwo Infrastruktury nie widzi możliwości, ani też powodów, do wyodrębnienia prawnego dróg transportu rolniczego.

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało negatywnie na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym samorząd domagał się wyodrębnienia prawnego dróg transportu rolniczego. Izby postulowały w nim: „Drogi na obszarach wiejskich, gdzie odbywa się produkcja rolnicza powinny być oznaczone odpowiednią tablicą informacyjną wraz z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Pierwszeństwo na drodze transportu rolniczego powinny mieć zagwarantowane pojazdy rolnicze.”

Resort infrastruktury w odpowiedzi informuje, iż: "Minister Infrastruktury, działając na podstawie art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamia, że wniosek z dnia 28 października br. w sprawie dotyczącej wyodrębnienia prawnego kategorii dróg transportu rolniczego, został uznany za bezzasadny.”

Jak argumentuje ministerstwo, w myśl ustawy o drogach publicznych drogi są zaliczone do danej kategorii (gminne, powiatowe, wojewódzkie lub krajowe) ze względu na swoją funkcję w systemie sieci drogowej i z zasady może z nich korzystać każdy użytkownik, z wyjątkami określonymi w ustawie lub innych przepisach szczególnych.

„Odnosząc się do przedstawionego w ww. wystąpieniu postulatu wyodrębnienia kategorii prawnej drogi publicznej w postaci „drogi transportu rolniczego" należy stwierdzić, że w przypadku dróg publicznych, które mają charakter dróg ogólnodostępnych, z których może korzystać każdy uczestnik ruchu drogowego jeśli tylko przepisy prawa na to pozwalają, drogi przebiegające przez wsie to drogi stanowiące nie tylko infrastrukturę umożliwiającą poruszanie się po nich pojazdów rolniczych, ale także infrastrukturę umożliwiającą komunikację mieszkańcom danej miejscowości. Ze względu na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego nie ma możliwości, aby pojazdy rolnicze włączające się do ruchu z dróg wewnętrznych (dróg polnych) miały pierwszeństwo przed pojazdami samochodowymi poruszającym się po takich drogach w celach komunikacyjnych. Zastosowanie takiego rozwiązania wprowadzałoby również utrudnienia w ruchu drogowym, w tym także utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców pobliskich wsi.” – czytamy w wyjaśnieniach resortu infrastruktury.

W opinii ministerstwa więc „postulat wyodrębnienia kategorii dróg publicznych, które miałyby służyć przede wszystkim potrzebom produkcji rolnej z przyczyn technicznych nie jest możliwy do realizacji”. „Natomiast jeżeli chodzi o postulat wprowadzenia ograniczenia prędkości na drogach publicznych biegnących przez wsie to należy zauważyć, iż w większości są to odcinki dróg gdzie obowiązuje ograniczenie w ruchu pojazdów do co najmniej 50 km/h, co jest związane z faktem, że drogi te biegną przez teren zabudowany. Natomiast nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby zarządca drogi określonej kategorii wprowadził inne ograniczenia prędkości ze względu na uwarunkowania panujące na danym odcinku drogi np. na odcinku drogi z którego korzysta duża liczba pojazdów rolniczych.” – odpowiada resort.