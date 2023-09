Właśnie pojawiła się druga szansa dla rolników zainteresowanych dopłatami do silosów i wymianą dachów. O co konkretnie chodzi?

Rolnicy, którzy składali wnioski o dopłaty do silosów lub do wymiany dachów z azbestem, ale przeoczyli SMS z ARiMR obligujący ich do złożenia koniecznych, dodatkowych wyjaśnień, przez co stracili szansę na uzyskanie tego wsparcia - właśnie otrzymali możliwość ponownego ubiegania się o te pieniądze.

Przeoczony SMS - nie będzie dotacji

W tej sprawie do resortu rolnictwa zwrócił się 21 sierpnia KRiR:

- W ostatnim okresie odbyło się wiele naborów wniosków, co skutkowało częstymi pomyłkami zarówno ze strony rolników, jak i przeciążonych doradców. Otrzymanie wiadomości SMS w sprawie złożonego wniosku i dokonania poprawek lub uzupełnień w czasie wzmożonych prac polowych ograniczyło możliwość skorygowania błędów i skutkowało odrzuceniem wniosków – wyjaśniał Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych we wniosku do ministra rolnictwa.

Dlatego też, samorząd rolniczy poprosił o "przywrócenie terminów" i tym samym umożliwienie rolnikom poprawiania albo uzupełniania wniosków o dopłaty, zwłaszcza tym, którzy zostali powiadomieni o konieczności złożenia wyjaśnień za pomocą wiadomości SMS.

Resort rolnictwa poprawia regulamin

Minister rolnictwa zgodził się z argumentacją KRiR.

- Wychodząc naprzeciw postulatom Krajowej Rady Izb Rolniczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził z dniem 24 sierpnia 2023 r. zmianę zapisów Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zmiana dotyczy cz. 3 inwestycji A1.4.1. Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy oraz cz. 5 inwestycji A1.4.1. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych - informuje ministerstwo.

Zmiana Regulaminu umożliwia ponowne przekazanie przez ARiMR wnioskodawcy pisma o objęciu przedsięwzięcia wsparciem, w przypadku braku potwierdzenia odczytania go w terminie oraz ponowne powiadomienie wnioskodawcy drogą e-mailową lub sms.

Co więcej, postanowienia zmienionego Regulaminu dotyczą również wnioskodawców, których umowę uznano za niezawartą w wyniku niedokonania potwierdzenia odczytania powyższego pisma.

- W przypadku pojawienia się problemów ze złożeniem wniosków rolnicy mogą uzyskać szczegółowe wyjaśniania w ARiMR zarówno w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych, jak i w Centrali Agencji - zaznaczono w odpowiedzi udzielonej Zarządowi Izb Rolniczych.