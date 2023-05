Ryszard Zarudzki został mianowany wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotąd był wicedyrektorem Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wcześniej wiceministrem rolnictwa. W ARiMR ma się zająć m.in. upraszczaniem ekoschematów.

17 maja 2023 r. Ryszard Zarudzki został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Akt powołania otrzymał z rąk Roberta Telusa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W latach 2015-2019 Ryszard Zarudzki piastował stanowisko Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, później był Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

- W agencji będę zajmował się pierwszym filarem Wspólnej Polityki Rolnej, Planem Strategicznym - powiedział w wywiadzie dla Gazety Pomorskiej Ryszard Zarudzki, nowy wiceprezes ARiMR, który zasiada również w Komitecie Monitorującym Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. - Mam koordynować współpracę pomiędzy ARiMR, doradztwem rolnym (publicznym oraz prywatnym) i ministerstwem rolnictwa - dodał.

Sporo czasu zamierza poświęcić ekoschematom.

- I temu, żeby szukać uproszczeń, usprawniać wdrożenie założeń bez „rozwalania systemu”, a przy tym uwzględniać specyfikę polskiego rolnictwa - stwierdził Ryszard Zarudzki. - Wszak gospodarstwa w Kujawsko-Pomorskiem są inne niż np. na Podlasiu czy Mazurach - dodał.

Ekoschematy trzeba poprawić

O tym dlaczego "trzeba poprawić ekoschematy" zostało wskazane m.in. w artykule red. Radosława Iwańskiego.

Jak podkreślono, system płatności bezpośrednich, zwłaszcza przez ekoschematy został mocno skomplikowany, co szczególnie dla małych gospodarstw może być trudne. Wiele z nich może przez to rezygnować np. z ekoschematów, bo ich skomplikowanie może zniechęcać do korzystania z nich i sięgania po dodatkowe korzyści finansowe.

– System dopłat dla małych gospodarstw trzeba w trybie pilnym uprościć – przekonuje w rozmowie z red. Iwańskim Grzegorz Wojciechowski, rolnik, poseł PiS na Sejm.

Jak przebiega tegoroczna kampania dopłat?

Do 18 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło 736 tys. rolników – poinformowała ARiMR. Wnioski można składać do 30 czerwca br. wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus – dodano.

Więcej informacji na ten temat publikuje cyklicznie Wielkopolska Izba Rolnicza. Jak wynika z analizy danych na 10 maja br., w ramach złożonych wniosków, rolnicy wnioskują o 199 565 ekoschematy. Gdyby założyć, że jeden wniosek to jeden ekoschemat, to odsetek rolników ubiegających się o ekoschematy wyniósłby 34,3%. W rzeczywistości ten odsetek może być mniejszy, ponieważ zgodne z zasadami ekoschematy można łączyć, i jeden wniosek może zawierać ich więcej.

Województwa, które przodują we wnioskowaniu o ekoschematy to: mazowieckie, lubelskie, łódzkie i wielkopolskie (w poprzednich raportach nasze województwo znajdowało się w środki stawki). Najmniejszym zainteresowaniem, te praktyki cieszą się w województwie lubuskim.

Zdecydowanie najchętniej wybierany jest ekoschemat „Rolnictwo weglowe”, bo stanowi 82,41% wszystkich wskazywanych ekoschematów. Najmniejszym wzięciem cieszy się ekoschemat „Biologiczna ochrona upraw” – łącznie 408 złożonych wniosków, pojedyncze wnioski dotyczą również „Integrowanej produkcji roślin” (1649 złożonych wniosków) oraz „Roślin miododajnych” (1795 złożonych wniosków). Stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszy się ekoschemat „Dobrostan zwierząt” z wynikiem 15,13% w stosunku do wszystkich ekoschematów, o które wnioskowali rolnicy - podaje WIR.

Kampania dopłat za 2022 r.

W 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło prawie 19,66 mld zł. Z tej kwoty 16,58 mld zł to płatności bezpośrednie, a 3,08 mld zł - wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020. Czas na realizację wypłat w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku - poinformowała Agencja.