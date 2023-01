Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 powoli wchodzi w fazę realizacji. O szczegółach mówi Joanna Gierulska, zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Blisko 4 tysiące uwag, mnóstwo konsultacji, rozmów. Zaczynając od największych organizacji rolniczych i producenckich, a kończąc na indywidualnych rolnikach. Wszystkie te działania doprowadziły do momentu, w którym plan został przyjęty przez KE. Obecnie trwają prace wdrożeniowe.

Co to tak naprawdę oznacza?

- Jest już ustawa, która obecnie jest po radzie ministrów, więc właściwie wchodzi w ostatnią fazę. To dokument kluczowy dla wszystkich. Dokument gigantyczny, który daje podwaliny pod realizację całego Planu Strategicznego. Po raz pierwszy, w tak dużym zakresie, jeśli chodzi o pierwszy filar, jest mało regulacji na poziomie unijnym, a bardzo dużo na poziomie krajowym. Do tego w pierwszym filarze dochodzą rozporządzenia, których jest dziesiątki i które są już na etapie przygotowań, żeby wszystko było gotowe na czas. Natomiast w drugim filarze jest spora zmiana dotycząca tego w jaki sposób będzie przebiegała regulacja zasad wnioskowania o środki, czy ich wydatkowania - zamiast rozporządzeń będą wytyczne. Uważam, że to usprawni proces komunikacji, ponieważ wytyczne są napisane prostym językiem, bez konieczności odesłań do różnych przepisów, które komplikują czytanie takich dokumentów. Tam jest wszystko napisane w sposób prosty i moim zdaniem każdy przeciętny człowiek jest w stanie to przyswoić. Na podstawie tych wytycznych będzie przygotowany regulamin, w którym będą zawarte wszystkie informacje potrzebne beneficjentom do aplikowania o środki - Joanna Gierulska, zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Systemy informatyczne są w trakcie usprawniania

Zmiany jakie czekają rolników w dużej mierze oprą się o zmianę sposobu komunikacji z ARiMR. Już teraz pojawiają się głosy, że biorąc pod uwagę jakość działania systemów już funkcjonujących należy spodziewać się kłopotów. Agencja uspokaja, zapewnia, że na bieżąco prowadzone są prace usprawniające działalnie portali.

Joanna Gierulska, zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest świadoma tego jak duże wyzwanie stoi przed agencją. - Już za dwa miesiące czeka nas nowa kampania, i to nie taka jak do tej pory. Pojawią się w niej nowe instrumenty, jakimi są ekoschematy. Pracownicy biur powiatowych są już przeszkoleni jeśli chodzi o te elementy, ale jest to nowe i na pewno będzie wiele pytań i kwestii do wyjaśnienia. Oczywiście, żeby to ruszyło musi być dostoswany eWniosekPlus, musi być dostosowany system informatyczny, i to się w tym momencie dzieje.

- Jeśli chodzi o samą procedurę aplikowania o środki, to w pierwszym filarze i płatnościach obszarowych nie zajdą duże zmiany w zakresie komunikacji z ARiMR. Natomiast jest ogromna zmiana w przypadku działań w drugim filarze, w ramach których pomoc przyznawana będzie na podstawie umowy, a nie decyzji. Po raz pierwszy pojawi się tutaj możliwość składania wniosków przez system. Na platformie usług elektronicznych będzie składany wniosek, prowadzona korespondencja z beneficjentem, również umowa będzie zawierana w sposób zdalny. Jest to ogromne wyzwanie, ale musi ono zostać podjęte. Nawet mimo różnych problemów, które na pewno się pojawią. Musimy zdawać sobie sprawę, że tych zmian jest bardzo dużo, że wchodzimy w nowe systemy, które nie są „wygrzane”, sprawdzone we wszystkich możliwych konfiguracjach. Więc problemy na pewno będą się pojawiały. Elektroniczny system aplikowania o środki będzie połączony też z innymi systemami Agencji, więc dużo rzeczy powinno się automatycznie wnioskodawcom wyliczać, będzie zaciąganie danych z baz agencji, co docelowa znacznie usprawni aplikowanie o środki i pracę agencji. Do tego wszystkiego dochodzi mobilna aplikacja, która zakłada możliwość wysyłania zdjęć goetagowanych, czyli będzie ograniczona liczba kontroli na miejscu, co też myślę powinno się spotkać z entuzjazmem beneficjentów tego programu. Wprowadzone zostanie również satelitarne monitorowanie działek. Założenie jest takie, żeby w jak największym stopniu to wszystko usprawnić na to jednak potrzeba czasu i odrobinę cierpliwości – dodaje.

Rolników uspokajają również eksperci spoza ARiMR. Jak mówi Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego informatyzacja pełni w tym przypadku kluczową rolę i nie należy się jej bać, gdyż koniec końców ułatwi to wszystkim życie.

Jeżeli ta komunikacja będzie w większości odbywała się na drodze elektronicznej, na sprawnie działających systemach to będzie wielki sukces. To znaczy, że nie będziemy już widzieli urzędnika. Będziemy mogli zarządzać, kontaktować się zdalnie, z poziomu kanapy we własnym domu. To ulga i duże ułatwienie dla nas wszystkich. Ale to nie przyjdzie z dnia na dzień. Myślę, że sytuacji z problemami informatycznymi wiele przed nami. Wchodząc dzisiaj do systemu widzę, że będzie on intuicyjny, że jest wiele ułatwień. Oczywiście jeszcze niektórych rzeczy brakuje, trochę pracy zostało, ale fajnie to wygląda.

Eksperci uspokajają i zapewniają, że wszystko zadziała na czas. Obserwując jednak problemy z jakimi już w tym momencie mierzą się systemy informatyczne ARiMR rolnicy mają mnóstwo wątpliwości.