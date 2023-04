Prace nad kolejną edycją największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej już trwają. Prosimy o zapisanie tej daty w kalendarzu i zapraszamy do włączenia się w te przygotowania już dziś. Tegoroczny, XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Okazją do zainicjowania współpracy była rozpoczęta jesienią ubiegłego roku kampania XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To cykl wydarzeń i publikacji obejmujący szerokie spektrum tematów gospodarczych. Milowym kamieniem przygotowań do EEC będzie dyskusja programowa pod nazwą EEC Trends.

Kongresowa kampania to rozłożone w czasie wydarzenia i zróżnicowane formy aktywności – od debat i dyskusji, poprzez raporty, rozmowy poświęcone trendom kształtującym naszą najbliższą przyszłość, aż po kulminację – trzydniową, wielowątkową debatę w Katowicach.

Wiadomo już, że w programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie kluczowych tematów, trendów i tendencji zmieniających gospodarkę, kształtujących jej perspektywy w zmiennym, trudnym dla biznesu otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym.

O rolnictwie na EEC 2023

Jedna z debat podczas drugiego dnia wydarzenia będzie dotyczyła bezpieczeństwa żywnościowego.

Wojna, kryzys klimatyczny, problemy demograficzne – czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej. Łańcuchy dostaw zachwiane już w okresie pandemii – problemy z dystrybucją żywności. Jak w tych realiach zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Wysiłki firm w celu łagodzenia skutków zaburzeń. Unijny rynek środków ochrony roślin i nawozów wobec wojny. Żywność bronią rosyjskiego agresora. Problem polskich rolników w konfrontacji z produkcją rolnictwa ukraińskiego na wspólnym europejskim rynku. Podzielony unijny rynek zbóż. Niezawodność dostaw, ograniczanie strat i marnowania żywności – agenda ONZ „Zero głodu” i rekomendacje innych forów międzynarodowych (KE, WTO, FAO, OECD).

Zielony Ład w polskim rolnictwie. Debata 26 kwietnia o 09.30

Ostatniego dnia EEC 2023 również będzie można posłuchać rozmowy dotyczącej rolnictwa. Tym razem na tapet zostanie wzięty Zielony Ład. W debacie pt. "Zielony Ład w polskim rolnictwie".

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej polityki rolnej – standard czy system wymagający reformy? Zmiany w WPR. Kluczowe wyzwania wynikające z trendu zrównoważonej produkcji żywności dla potencjału polskiego rolnictwa, systemu produkcji i eksportu żywności. Rozwój rolnictwa regeneratywnego. Jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw. Technologie, produkty i modele organizacyjne wspierające zieloną transformację rolnictwa. Miejsce Polski w docelowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa żywnościowego.