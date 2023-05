Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad przedłużeniem o kolejny rok bezcłowego handlu UE z Ukrainą. Okazuje się, że za dalszą liberalizacją handlu z Ukrainą - a więc zalewaniem polskiego rynku przez płody rolne ze wschodu -opowiedzieli się wszyscy europosłowie reprezentujący PiS i Solidarną Polskę! Przeciwko zniesieniu ceł na kolejny rok głosowało natomiast 10 europosłów z obecnej opozycji.

Posłowie zatwierdzili we wtorek 537 głosami do 42, przy 38 wstrzymujących się, wniosek dotyczący przedłużenia zawieszenia ceł importowych, ceł antydumpingowych i środków ochronnych dla ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej na kolejny rok, w kontekście wojny napastniczej Rosji, która hamuje zdolność Ukrainy do handlu z resztą świata – czytamy w komunikacie PE.