Zbliżają się ferie zimowe, a wraz z nimi dofinansowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusy wyjazdowe przeznaczone dla dzieci rolników. W 2023 roku dofinansowanie wynosi 900 zł na każdego uczestnika.

Wypoczynek organizowany jest przez Krajową Radę Izb Rolniczych i obejmuje dzieci rolników objętych systemem ubezpieczenia społecznego, urodzone od dnia 1 stycznia 2007 r., których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie (to znaczy jednocześnie w zakresie emerytalno – rentowym, wypadkowych, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 1600 zł, co oznacza, że rodzice będą musieli dopłacić do wypoczynku swoich pociech jedynie 700 zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla 600 osób, przy czym o gwarancji miejsca decyduje kolejność wpłat ze strony rodziców.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowuje wypoczynek dzieci do 16 r.ż. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Każdorazowo organizatorzy wypoczynków wyłaniani są w drodze konkursów ofert ogłaszanych w okresie letnim (dla kolonii i półkolonii) i okresie zimowym (dla kolonii).

Tylko w sezonie zimowym w 2022 r. z wypoczynku skorzystało 6,3 tys. dzieci, a wysokość dofinansowania wyniosła 5,5 mln zł. W sezonie letnim w 2022 r. z tych form wypoczynku skorzystało 19,3 tys. dzieci rolników, a dofinansowanie wyniosło 16,8 mln zł.

Program wyjazdu obejmuje wiele atrakcji

W tym roku organizatorem wypoczynku jest Krajowa Rada Izb Rolniczych, która oferuje wyjazd do ośrodka AMW Rewita w Kościelisku. Pobyt wypełniony jest atrakcjami i obejmuje m.in. wizytę w Termach Chochołowskich, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki piesze w góry (Gubałówka, Schronisko na Ornaku, Dolina Kościeliska), zawody sprawnościowe, czy dyskoteki. Biorąc pod uwagę główne założenia programu, czyli promocję i profilaktykę zdrowia, w programie obozu nie mogło zabraknąć także paneli dyskusyjnych i pogadanek na tematy zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa w górach, wpływie nałogów na zdrowie, czy zajęć z rozpoznawania i wyrażania uczuć. Dzieci będą mogły zwiedzić Muzeum Tatrzańskie, Wielką Krokiew, Krupówki, czy Labirynt Snowlandia.

Wypoczynek zimowy dzieci rolników podzielony został na 5 turnusów – zgodnie z terminami ferii zimowych w poszczególnych województwach, przy czym na okres przypadania ferii w największych województwach przewidziane zostały dwa wyjazdy.

Turnus 1. – 21.01. – 27.01 – dla województwa pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i śląskiego

Turnus 2. – 28.01 – 03.02 – dla województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego

Turnus 3. – 4.02 – 10.02 – dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i wielkopolskiego

Turnus 4. – 11.02 – 17.02 - dla województwa mazowieckiego i dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego

Turnus 5. – 18.02 – 24.02 – dla województwa mazowieckiego i dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego

Podczas wyjazdu, oprócz atrakcji i opieki wykwalifikowanej kadry dzieci mają zapewnione:

6 noclegów – w pokojach max. 2-3 osobowych z łazienkami

Wyżywienie – śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację

Więcej szczegółów można uzyskać w Krajowej Radzi Izb Rolniczych lub w Izbach Regionalnych.