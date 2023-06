W ciągu 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy zostały wprowadzone albo podniesione 33 nowe podatki i opłaty, oczywiście wbrew wcześniejszym zapowiedziom – mówili posłowie podczas prac nad ustawą Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR) w Sejmie. Wskazywali na kolejny podatek w kontekście nowego prawa.

Wiadomo już, że ustawa nie będzie działała wstecz, zatrzyma się na roku 2022. Co z takimi podmiotami, jak np. grupa Ziarno w województwie kujawsko-pomorskim, która upadła 4 lata temu i od 4 lat prokuratura prowadzi prace? Rolnicy 4 lata czekają na orzeczenie. Kto im wypłaci pieniądze i z jakiego funduszu? To samo dotyczy Spółdzielni Mleczarskiej „Rypin” (sprawa trwa już kilka lat) i Spółdzielni Mleczarskiej „Prudnik”. Rolnicy czekają na zapłatę i sprawiedliwość. Te upadłości nie zostaną objęte działaniem nowego prawa. Jak rząd zamierza rozwiązać te problemy? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, podobnie jak wiele innych.

Prawo w jeden dzień

Podczas debaty Maciej Górski (PiS) bił brawa rządzącym. – Po pierwsze, jest to dosyć szybka realizacja zapowiedzi – powiedział. – W trudnych czasach rolnicy nie są pewni wielu rzeczy, a pewność zapłaty za wyprodukowane towary ma kluczowe znaczenie. W poprzedniej dyskusji, w poprzednim punkcie słyszeliśmy, że rolnicy powinni żyć z tego, co wyprodukują, co uda im się sprzedać, a wszelkie dotacje… Nie chcę tutaj cytować opozycji, ale generalnie chodzi o to, że powinni żyć z tego, co produkują. Ta ustawa właśnie to zapewnia – dodał. W jego ocenie KOWR wypłaci rekompensatę, przejmuje zobowiązanie wierzytelności, zdejmuje z rolnika obowiązek chodzenia po sądach i dochodzenia swoich roszczeń (...).