Fundusz Ochrony Rolnictwa: niby potrzebny, ale nikt go nie chce?

Fundusz Ochrony Rolnictwa rozwiąże problem zapłaty rolnikom za nierzetelnych – ale i upadłych – skupujących?, fot. shutterstock

Do 9 marca resort rolnictwa czeka na uwagi do opublikowanego niedawno projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Opinie branży, z którymi do tej pory można się było spotkać, nie są - mówiąc oględnie - przychylne proponowanym rozwiązaniom. Niby potrzebny, ale wychodzi na to, że nikt go nie chce.

Potrzeba ustanowienia zabezpieczenia finansowego rolnikom, którzy nie otrzymali należności z powodu nierzetelnych, bądź upadłych skupujących, jest - wydaje się - bezdyskusyjna. Czytaj więcej Jest projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, który ma osłonić rolników m.in. przed upadkiem skupów Jednak pomysł resortu rolnictwa, dotyczący utworzenia Funduszu Ochrony Rolnictwa, na który składałyby się wpłaty naliczane w wysokości 0,25% wartości netto produktów rolnych, nabytych od producentów rolnych i przekazywane na Fundusz przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych - już taki nie jest. Opinie branży, z którymi do tej pory można się było spotkać, zdecydowanie nie są - mówiąc oględnie - przychylne proponowanym rozwiązaniom. Resort rolnictwa bije we właścicieli skupów zboża? - Skupy zboża walczą z załamaniem cen zboża (które skupowały od rolników po rekordowych stawkach), a resort rolnictwa chce od nich zebrać kolejne 167 mln zł składek - wyliczył pierwszy dziennik Rzeczpospolita. - Problem mają skupy zboża, a nie rolnicy, bo ci dostali pieniądze w momencie zakupu. A skupy jadą na ogromnych stratach. Posiadamy bardzo dużo towaru, sprzedajemy go ze stratą, to ogromne sumy. Wszystko przez napływ tego zboża z Ukrainy, nic się nie zmieniło od wakacji - przyznaje w rozmowie z dziennikiem właściciel jednego ze skupów zboża na Dolnym Śląsku. Czy upadek firmy zajmującej się handlem zbożem to dziś spore ryzyko? W ocenie skutków regulacji projektowanego prawa podano: „Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że w I połowie 2022 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 197 upadłości firm w Polsce. W roku 2021 upadłość ogłosiło 412 firm, w 2020 r. – 587 firm, porównywalnie do roku 2019, w którym upadłość ogłosiło 586 firm. W roku 2018 upadłość ogłosiło 615 firm. Od roku 2012 stopniowo spada liczba postępowań upadłościowych z liczby 978 w 2012 r. spadła do liczby 197 w 2012 r. Wśród postępowań w roku 2022 dwa postępowania dotyczą gospodarstw rolnych i jedno rolniczego zrzeszenia branżowego. Firmy, w stosunku do których w 2022 r. prowadzone jest postępowanie upadłościowe - działalność w zakresie produkcji i dostarczania żywności stanowią mniej niż 10 % upadłości (9,65%)”. Czytaj więcej Pomoc dla rolników z Funduszu Ochrony Rolnictwa Czyli wychodzi na to, że wspomniane ryzyko w zasadzie, jest stosunkowo znikome. Ale - jak zauważa Rzeczpospolita, fala upadłości np. właśnie w branży skupowej, może nadejść już jesienią. Pan Zdzisław, handlarz zbożem z Dolnego Śląska, wylicza w rozmowie z dziennikiem, że kukurydza mokra była w momencie zakupu po 1,1 tys. zł za tonę, a dziś jest po 600 zł, rzepak był nawet 3,7 tys., teraz po 2,55 tys. , a pszenica – w żniwa po 1,35 tys., a teraz można ją sprzedać po 1,1 tys. zł. Rozmówca Rzeczpospolitej uważa, że wiele osób z branży może tego nie wytrzymać do końca roku, także psychicznie. Jak przypomina, skupy już płacą zresztą 1 proc. od sprzedanego zboża na fundusze promocji w KOWR. Jego zdaniem, jedynym ratunkiem byłyby dofinansowania, ale dla skupów. Niestety, zdaniem Pana Zdzisława, przed wyborami firmami nikt się nie przejmuje, a politycy szukają poparcia i głosów rolników, stąd kolejne instrumenty wsparcia na koszt skupów. Lepiej sprawdziłoby się ubezpieczenie utraconych dochodów Przemysław Bochat, przewodniczący komisji zarządzającej Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych (KOWR) wyjaśnił w rozmowie z farmer.pl, że pieniądze gromadzone w tym funduszu mogą być - zgodnie z założeniami - wydatkowane tylko i wyłącznie na promocję, a nie na wypłatę "odszkodowań". W ocenie Stanisława Kacperczyka, prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, proponowane zapisy dot. Funduszu Ochrony Rolnictwa doprowadzą głównie do wzrostu biurokracji, ale też przyczynią się do uśpienia czujności rolników. - Dziś każdy rolnik, który chce sprzedać np. swoje zboże, najpierw sprawdza swojego potencjalnego nabywcę, przede wszystkim pod kątem jego wypłacalności. Jeśli powstanie Fundusz, o którym mowa, po pierwsze rolnicy przestaną aż tak przejmować się tym, komu sprzedają zboże, bo będą wiedzieli, że w razie kłopotów z odzyskaniem należności - pieniądze wypłaci Fundusz. Kolejną konsekwencją może tu być "namnożenie" się nierzetelnych firm-krzaków, których "niefrasobliwą działalność" też w pewnym sensie będzie chronił planowany Fundusz. To chyba nie tak powinno być - stwierdził w rozmowie z farmer.pl Prezes PZPRZ. W jego ocenie, w sytuacjach, w których należności miałby wypłacać Fundusz, lepiej sprawdziłoby się rozwiązanie na kształt ubezpieczenia utraconych dochodów. Czytaj więcej Rolnicy powoli przekonują się do ubezpieczeń rolnych? ZZR KORONA: Wycofać projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa Wprost o wycofanie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa zwrócili się do Ministra Rolnictwa były prezes Elewarru dr Daniel Alain Korona i przewodnicząca Związku Zawodowego Rolnictwa "Korona" - Alina Ojdana. W ich ocenie, zapis o konieczności odprowadzania 0,25% wartości netto produktów rolnych nabytych od producentów rolnych jest faktycznie wprowadzeniem nowego quasi podatku od podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. - Zwracamy uwagę, że już obecnie podmioty skupujące mleko są zobowiązane do wpłat w wysokości 0,001 zł od każdego kilograma mleka, że podmioty wykonujące czynności podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT są zobowiązane do wpłat w wysokości 0,1% wartości netto od zwierząt hodowlanych (np świń), zbóż a także roślin oleistych (w tym ostatnim – 0,2% wartości netto) zgodnie z ustawą o funduszu promocji produktów rolno-spożywczych. A zatem nie dość, że podmioty skupowe, przetwórcze są już obciążane daniną na rzecz funduszy promocyjnych, z których nie mają żadnego pożytku, to na domiar złego proponuje się kolejną daninę, która będzie ich obciążać - uważa ZZR KORONA. W ich ocenie doprowadzi to: albo do zmniejszenia opłacalności działalności skupowych, przechowalniczych i przetwórczych, albo do przerzucenia kosztów tejże daniny na rolników sprzedających swoje towary do ww. punktów (poprzez zmniejszenie cen skupowych) lub na konsumentów (poprzez ceny sprzedaży, zmniejszając w ten sposób konkurencyjność polskich produktów spożywczych). - Jednym z problemów polskiego rolnictwa są jego wysokie koszty produkcji, co odbija się na możliwości sprzedaży i dalszej produkcji. Każde dodatkowe obciążenie daninowe stanowi wzrost tychże kosztów. O ile wpłata w wysokości 0,25% wartości nie wydaje się pierwotnie wysoka (w przypadku cen pszenicy ok. 3 zł/t.), tym niemniej w przypadku podmiotów skupowych działających na zasadach rynku płaskiego staje się ona istotna, skoro marże na takim rynku sięgają zaledwie 2-3%. Dodatkowo warto zauważyć, że polskie rolnictwo nie jest w dobrym stanie. Na skutek różnych okoliczności w tym wysokich kosztów załamała się hodowla trzody chlewnej (ubytek 75% stad w ciągu 7 lat), a rynek zbóż i rzepaku przeżywa w tym roku bardzo trudne chwile, w związku z wysoką nadpodażą zbóż wynikającą z rekordowych zbiorów, wysokimi ubiegłorocznymi zapasami i importem ukraińskim, przy równoczesnym znacznym osłabieniu eksportu i obniżaniu się konsumpcji krajowej. Wiele firm handlowych zbożem i rzepaku liczy straty w związku ze spadającymi cenami, a w związku ze spadkiem płynności finansowej mogą mieć problemy z odnowieniem poziomu kredytu skupowego - zauważają Korona i Ojdana. Inne drogi? - Ochrona hodowców przed niewypłacalnością producentów i przetwórców to niewątpliwie ważna kwestia – uważa Agnieszka Jamiołkowska Dyrektor Zarządzająca UPEMI – i zaznacza, że w polskim prawie istnieją już rozwiązania, które chronią przed niewypłacalnością w obrocie gospodarczym: najprostszym rozwiązaniem byłoby po prostu usprawnienie obowiązujących przepisów i regulacji. Największą wątpliwość dyr. Jamiołkowskiej budzi jednak to, że proponowane rozwiązania są dużą ingerencją w rynek. - Próbują ustawowo rozwiązać problemy w relacjach pomiędzy producentami i hodowcami. Jednak rynek to również sieci handlowe. Jaką ochronę planuje wprowadzić ustawodawca, która pozwoliłaby na unormowanie terminów i warunków płatności pomiędzy producentami/przetwórcami i hodowcami, a sieciami handlowymi? W jej ocenie, problem, który „rozwiązuje” Fundusz Ochrony Rolnictwa, wezmą na siebie sami rolnicy i producenci i przetwórcy, zaś sieci handlowe zastosują najprostsze możliwe rozwiązanie: kupią produkt z zagranicy, który będzie tańszy o 0,25%. Może więc okazać się , że rozwiązanie, którego celem jest ochrona polskiego rolnictwa przyczyni się do zwiększenia jego problemów. Czytaj więcej Nie wszyscy muszą spłacać długi

