Deklarowana powierzchnia działek rolnych we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 rok to 14 126 274,83 ha. O dopłaty ubiega się 1 236 890 rolników. Gdzie trafi najwięcej pieniędzy z dopłat bezpośrednich?

Rośnie średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie

Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w 2023 roku w kraju to 11,42 ha - wynika z najnowszych danych ARiMR.

Dla porównania, powierzchnię tę za 2022 rok wyliczono na poziomie 11,32 ha, pięć lat temu, tj. w 2019 roku było to 10,95 ha, a dziesięć lat temu, tj. w 2013 roku - 10,42 ha.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju wzrosła więc o 2 ha.

Gdzie trafi najwięcej pieniędzy z dopłat bezpośrednich?.

Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2023 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2023.

ARiMR podaje informację o średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie raz do roku, we wrześniu i właśnie opublikowała te dane. Stąd wiemy, że najwięcej pieniędzy z dopłat bezpośrednich (biorąc pod uwagę tylko deklarowaną powierzchnię i liczbę ubiegających się o płatności rolników, bo póki co nie wiadomo, jak to się wszystko ułoży pod względem konkretnych wartości - nie wiemy dokładnie o jakie płatności, choćby w ramach ekoschematów wnioskowali rolnicy i jaki będzie kurs euro do przeliczeń) trafi na Mazowsze, do rolników w Wielkopolsce i tych, gospodarujących na Lubelszczyźnie. Dalsi w kolejności są rolnicy z woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

Deklarowana powierzchnia działek rolnych we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich w poszczególnych województwach:

Powierzchnia deklarowana [ha] Liczba rolników dolnośląskie 904 113,86 49 793 kujawsko-pomorskie 1 002 205,91 57 960 lubelskie 1 359 749,37 165 324 lubuskie 442 855,51 19 104 łódzkie 937 897,33 114 802 małopolskie 472 608,09 109 730 mazowieckie 1 734 897,91 194 078 opolskie 512 891,27 25 826 podkarpackie 547 569,48 106 545 podlaskie 1 016 653,33 79 276 pomorskie 729 020,01 35 822 śląskie 339 269,02 39 975 świętokrzyskie 494 798,49 81 848 warmińsko-mazurskie 1 086 779,39 45 502 wielkopolskie 1 623 725,95 111 888 zachodniopomorskie 921 239,91 27 926 Polska 14 126 274,83 1 236 890

Źródło: ARiMR