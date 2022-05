Golubiewski: Rolnictwo zrównoważone to rolnictwo odporne na kryzys

Golubiewski: Wspólna Polityka Rolna nie wyklucza dużych gospodarstw, natomiast ekoschematy powinny cechować się strategicznym podejściem a nie jako bardzo rozdrobnione i o niewielkim znaczeniu. fot. PTWP

Pamiętajmy, że rolnictwo zrównoważone jest rolnictwem odpornym. Dlatego kryzys na Ukrainie czy też kryzys pandemiczny i jakikolwiek inny, ukazuje nam, że jeżeli nie będziemy dbać o to, żeby rolnictwo było odporne na te szoki zewnętrzne, to go po prostu nie będzie. To będzie rolnictwo, które przestanie być efektywne - mówił Maciej Golubiewski szef gabinetu Komisarza UE ds. rolnictwa podczas EEC 2022.

Maciej Golubiewski szef gabinetu Komisarza UE ds. rolnictwa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podkreślał jak ważne jest wsparcie gospodarstw rolnych w budowaniu ich odporności na wszelkie zawirowania rynkowe. - Wojna w Ukrainie pokazuje, że bezpieczeństwo żywnościowe jest tak samo ważne jak każde inne bezpieczeństwo klimatyczne, wojskowe czy jakiekolwiek inne. Wymaga to pewnych odważnych działań. Natomiast Wspólna Polityka Rolna została zaprojektowana w ten sposób, by zabezpieczyć nas od pewnych trendów długoterminowych. (...) Pamiętajmy też, że rolnictwo zrównoważone jest rolnictwem odpornym. Dlatego kryzys na Ukrainie czy też kryzys pandemiczny i jakikolwiek inny, ukazuje nam, że jeżeli nie będziemy dbać o to, żeby rolnictwo było odporne na te szoki zewnętrzne, to go po prostu nie będzie. To będzie rolnictwo, które przestanie być efektywne - zaznaczył w rozmowie. Czy Wspólna Polityka Rolna jest polityką, która dyskryminuje duże gospodarstwa, a także czy polskie ekoschematy będą dostępne i efektywnie wdrożone w polskich gospodarstwach? Na te pytania odpowiada Maciej Golubiewski szef gabinetu Komisarza UE ds. rolnictwa w poniższym materiale wideo.

