Powołanie Krajowej Grupy Spożywczej stało się faktem. W Ministerstwie Aktywów Państwowych nastąpiło zawarcie umowy objęcia przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Krajowej Spółki Cukrowej. Tym samym zakończył się trwający od lat spektakl powoływania do życia Krajowej Grupy Spożywczej.

Zasadność powołania Krajowej Grupy Spożywczej jest podważana. Czy jest to tylko i wyłącznie realizacja obietnicy wyborczej, za którą nie kryje się sens ekonomiczny?

Jaki wpływ na stabilizację rynków rolnych będzie miał nowo powstały podmiot?

Dlaczego minister rolnictwa pozbawił się wpływu na spółki, które od lat były w jego zarządzie?

Jakie korzyści z funkcjonowania KGS będą mieli rolnicy? Pytań bez odpowiedzi w związku z zawiązaniem się Krajowej Grupy Spożywczej jest bez liku.

Czy góra urodziła mysz? I tak, i nie. W każdym bądź razie powstała szumnie od lat zapowiadana Krajowa Grupa Spożywcza. Od tej pory – jej powołanie ogłoszono 28 kwietnia br. – rolnicy nie będą już musieli martwić się o godziwe ceny skupu płodów rolnych, a konsumenci o to, że żywność będzie coraz droższa i przez to dla nich mniej dostępna. Przynajmniej takie wnioski można wyciągnąć z tego, co od lat mówili politycy rządzącego obozu o powołaniu narodowego holdingu spożywczego i nie raz podkreślali kolejni ministrowie rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, na razie niewiele wiadomo o jej strategii działania i czy będzie ona dokonywała jakichkolwiek przejęć innych podmiotów szczególnie w tych sektorach rolnictwa, w których nie ma ona swoich aktywów? Jej powołaniu towarzyszą jedynie hasła sprytnie wpisujące się w wojnę w Ukrainie. Słyszymy bowiem, że od teraz nasze bezpieczeństwo żywnościowe nie będzie zagrożone.

Rodziła się w bólach

Krajowa Grupa Spożywcza miała być perłą w koronie ministra rolnictwa. To właśnie ten urzędnik miał nią zarządzać i chwalić się stabilizującym wpływem na rolnictwo i rynek rolny. Tymczasem minister rolnictwa oddał spółki, na których działalność miał od zawsze wpływ, w ręce ministra aktywów państwowych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lekką ręką, przy aprobacie ministra rolnictwa przekazał je do Krajowej Spółki Cukrowej pozbywając się tym samym jakiegokolwiek wpływu na ich funkcjonowanie.

Powołanie Krajowej Grupy Spożywczej było zapowiadane od lat. To był slogan wyborczy rządzącego obozu. Lata mijały, a spółka nie powstawała. Utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, której zadaniem miała być stabilizacja, promocja i regulacja rynku rolno-spożywczego zostało zapowiedziane w 2018 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Według wcześniejszych deklaracji szefa resortu rolnictwa, Grupa ma być "strukturą efektywną ekonomicznie, działającą w zgodzie z mechanizmami unijnymi i podejmującą działania w przypadku drastycznych spadków cen, stabilizująca rynki, a także działającą w kierunku rozszerzania eksportu i promocji, przyczyniającą się do przekierowywania produkcji w kierunku innowacyjności".

Potem nie raz o jej powołaniu mówili inni politycy, w tym Tadeusz Romańczuk, wiceminister rolnictwa, który doprowadził do upadku mleczarni Bielmlek, za co zresztą został następnie zdymisjonowany i stanął przed prokuratorem.

– W lipcu formalnie zostanie powołana Grupa Spożywcza, której celem ma być wspieranie polskiego rolnictwa – powiedział Tadeusz Romańczuk w 2019 r. podczas konwencji programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Tego samego roku, kilka miesięcy później – we wrześniu – Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, że „zakończono tworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, która zostanie dokapitalizowana przez Skarb Państwa, jej trzonem ma być Spółka Cukrowa Polski Cukier. Dodał wtedy: „zadanie związane z utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej, która będzie wspierała rolnictwo (...) chcę dzisiaj ogłosić zrealizowanie tego zadania. Dodał także, że po analizach podjął decyzję, że trzonem Grupy ma być Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier.

Był rok 2019. Krajowa Grupa Spożywcza ostatecznie została powołana do życia w kwietniu 2022 r., czyli blisko trzy lata później. Analizy, o których mówił Ardanowski były owiane tajemnicą i nie ujrzały światła dziennego. Dlaczego wobec tego kłamał podczas spalskich dożynek? Swój urząd pełnił jeszcze przez rok, a Grupa Spożywcza nadal nie powstała.

Kto analizował wobec tego jej powstanie i ile wobec tego kosztowało jej powołanie? Tego nie wiemy, jednakże rąbka tajemnicy uchylił w grudniu 2020 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Andrzej Śliwka, bo o nim mowa, informował w odpowiedzi na interpelację poselską, że nie ma koncepcji KGS, a samo ministerstwo w ogóle nad nią nie pracuje. Pracować nad powołaniem Grupy miała Krajowa Spółka Cukrowa, a dokładniej KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, która świadczyła na rzecz KSC S.A. usługi doradcze w zakresie przygotowania i realizacji procesu konsolidacji. Stosowna umowa została zawarta 30 kwietnia 2020 r. Śliwka pisał wtedy do posłów, że „nie jest uprawniony do udzielania informacji dotyczących tej umowy, w tym również o jej zakresie, produktach ani o cenie za wykonane usługi.” Mimo tego, że minister nie był kompetentny, to zauważył, że „proces zmierzający do utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej jest na zaawansowanym etapie, jego zakończenie planowane jest w pierwszym półroczu 2021 r.”

Co rolnikom z Krajowej Grupy Spożywczej?

Po kilku latach „prac i analiz” w końcu objawiła się Krajowa Grupa Spożywcza, w której skład ma wejść docelowo 15 podmiotów, łącznie z Spółką Cukrową i Elewarrem. Jej powołanie wzbogaciły następujące podmioty: „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni, Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie, Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach i Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu. Żadna z nich, no może poza Danko, które jest mocno zaangażowane technologicznie i marką samą w sobie, nie odgrywa kluczowej roli w branży. Nijak mają się do ich pozycji rynkowej słowa ministra Ardanowskiego wypowiedziane w przywoływanej powyżej Spale o Krajowej Spółce cukrowej. – Ta perła wśród polskich przedsiębiorstw rolnych, utworzona przez moich starszych kolegów z Gabrielem Janowskim na czele, radzi sobie dobrze. Jest znakomitym przykładem, że państwowe w porozumieniu z rolnikami, z pracownikami nie musi być synonimem dziadostwa, złego zarządzania, złodziejstwa i bezradności – mówił w 2019 r. Polski Cukier jest perłą w koronie, ale, co do pozostałych podmiotów można mieć duże wątpliwości. Nawet Elewarr ze swoimi mocami przerobowymi nie jest w stanie stabilizować cen skupu zbóż, także dlatego, że funkcjonuje on na otwartym europejskim rynku, a życie pokazuje, że proponowane przez niego ceny nie różnią się od tych, które oferują inne podmioty. Może on jedynie odgrywać rolę w tworzeniu strategicznych rezerw państwowych i nic poza tym.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że budowana przez lata Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. działa dzisiaj w pięciu sektorach rynku rolno-spożywczego. Podstawowym sektorem Grupy pozostaje przemysł cukrowniczy. Cztery kolejne to przemysł cukierniczy, przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, przemysł zbożowo-młynarski oraz przemysł ziemniaczany. W skład koncernu wchodzi siedem cukrowni zlokalizowanych na terenie pięciu województw oraz zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego "Polskie Przetwory" z siedzibą we Włocławku. Teraz doszło kilka z branży nasiennej.

Czy Krajowa Grupa Spożywcza stworzy mechanizmy kompleksowego oddziaływania, a więc będzie prowadziła aktywność od gospodarstwa rolnego, przez przemysł, aż do odbiorcy krajowego i zagranicznego? Co do tego jest mnóstwo wątpliwości. Podzielają je także znawcy tematu.

Fundamentalne pytania, na które nie poznaliśmy odpowiedzi dotyczą tego w jaki sposób tworzony holding zapewni bezpieczeństwo żywnościowe Polski w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę, kryzysu na światowych rynkach surowcowych, a także w perspektywie następnych lat. Eksperci zauważyli, że „kwestią budzącą wątpliwości jest również przekazanie przez KOWR nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami sektora rolno-spożywczego i de facto całej Krajowej Grupy Spożywczej do Ministerstwa Aktywów Państwowych”, a „taki podmiot powinien być w nadzorze ministra rolnictwa, gdyż to on kreuje kierunki rozwoju polskiego rolnictwa”.