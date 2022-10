Już 27 października w Jachrance k. Warszawy, Henryk Kowalczyk wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie uczestnikiem debaty w trakcie kolejnej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Nie przegap tego wydarzenia i zarejestruj się już dziś.

Wspólna Polityka Rolna na kolejne lata powoli staje się faktem, jednak wicepremier Henryk Kowalczyk zwraca uwagę na kolejne elementy wynikające z realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu i możliwych aktów prawnych, które już się pojawiają, a chodzi o projekt wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, dotyczący zmniejszonego stosowania pestycydów, który w skrócie zakłada redukcję zużycia środków ochrony roślin o połowę.

- Tu jest bardzo niebezpieczny projekt, który może być wręcz zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego, stąd próbuję budować koalicję państw, które zblokowałyby ten pomysł. Decyzje w UE podejmuje się w trilogu czyli Komisja Europejska, Parlament Europejski i kraje członkowskie. I dodaje, że jedyną szansą jest zablokowanie tego projektu właśnie przez państwa członkowskie.

Henryk Kowalczyk zaznacza, że aktualnie są prowadzone rozmowy z Francją, by przyłączyła się do koalicji krajów przeciwnych nowym rygorom ws. zużycia śor, a przede wszystkim, by nie podejmować pochopnych decyzji bez wcześniejszych badań i analiz.

- Ten projekt ma wadę, bo gwałtownie redukuje środki ochrony roślin o połowę ale też jest niesprawiedliwy, ponieważ bez względu na poziom, jaki w tej chwili poszczególne kraje mają, też je redukuje – wyjaśniał Henryk Kowalczyk.

Co dalej z gruntami Top Farms oraz innych wielkoobszarowych dzierżawców, którzy do 2011 r. nie wyłączyli obowiązkowych 30 proc. gruntów, a także jak będą dzielone te grunty oraz jak wicepremier odbiera działania swojego podwładnego, wiceministra Janusza Kowalskiego? O tym i innych kwestiach w poniższym materiale wideo.

