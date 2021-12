Ile otrzymasz dodatku osłonowego w ramach tarczy antyinflacyjnej?

Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie w wysokości 4,7 mld zł obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych. Jakie wsparcie finansowe można uzyskać i kto ma prawo ubiegać się o dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

- Szukamy rozwiązań, by zahamować inflację, nie hamując wzrostu gospodarczego. W szybkim tempie udało nam się przygotować przepisy, dzięki którym blisko 7 mld polskich gospodarstw domowych otrzyma wsparcie w ramach uchwalonej dziś przez Sejm ustawy wprowadzającej dodatek osłonowy. Rozwiązanie to, wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest on elementem tarczy antyinflacyjnej i realnym wsparciem dla naszych obywateli - podkreśla minister Anna Moskwa.

Od czego uzależniona jest stawka dodatku osłonowego?

Jak dodaje szefowa resortu klimatu i środowiska, stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w rodzinie, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost inflacji i cen energii.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania w ramach dodatku osłonowego jest uzależniona od źródła ogrzewania.

Na czym polega zasada złotówka za złotówkę w dodatku osłonowym?

Warto zaznaczyć, że w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Od kiedy wypłata dodatku osłonowego?

Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia, tak aby zasilić budżety domowe Polaków w najważniejszych dla rodzin okresach w roku, czyli przed świętami, kiedy najczęściej wydatki znacząco rosną.

Ci, którzy nie złożą wniosku w tym terminie, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.