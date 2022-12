Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący stosowania obniżonych stawek podatku VAT. Wprowadza on stawki obniżonego VAT-u do 8% na wybrane towary stosowane w produkcji rolnej, takie jak nawozy, polepszacze gleby itd. na okres 2 lat. Z kolei stawka VAT na żywność na poziomie 0% ma być utrzymana tylko do 30 czerwca 2023 r.

Jest już nowy projekt projekt rozporządzenia dotyczącego stosowania obniżonych stawek podatku VAT na 2023 r. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2023 r. na podstawowe produkty spożywcze z załącznika nr 10 do ustawy o VAT (poz. 1-18) nadal będzie obowiązywać zerowy podatek VAT.

Zgodnie z powyższym projektem, od 1 stycznia 2023 r. podstawowe produkty spożywcze (wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT) będą nadal objęte stawką podatku w wysokości 0 proc. Wśród tych produktów żywnościowych znalazły się mięso i podroby jadalne, ale też produkty mleczarskie oraz warzywa.

Co ważniejsze, zgodnie z projektowanym rozporządzaniem 0 stawka VAT na produkty spożywcze ma być utrzymana tymczasowo do 30 czerwca 2023 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych wprowadza też zmienione stawki VAT na wybrane towary wykorzystywane w produkcji rolnej.

Jakie stawki na nawozy oraz wybrane towary do produkcji rolnej do końca 2024 r.?

W projekcie wprowadzono też stawkę VAT na 8% na wybrane towary wykorzystywane w produkcji rolnej takie jak:

poprawiające właściwości gleby;

stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw;

polepszacze gleby;

środki wapnujące;

biostymulatory, podłoża do upraw;

produkty nawozowe mieszane składające się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego;

nawozowe produkty mikrobiologiczne.

Zgodnie z projektowanym rozporządzniem:

"W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1) środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych i towarów wymienionych w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy;

2) polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003, z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów;

3) nawozowych produktów mikrobiologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o nawozach i nawożeniu, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a tej ustawy."

Projekt r rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych zakłada więc czasowe obniżenie na powyższe towary stosowane w produkcji rolnej w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 r., czyli aż na 2 kolejne lata.

Zgodnie z projektowanym rozporządzaniem większość nowych przepisów wejdzie w życie od 31 grudnia 2022 r.