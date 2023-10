Kolejny raz wrosła stawka, według której trzeba będzie rozliczyć się z podatku rolnego.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

Podana cena żyta służy ustalaniu wysokości podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na obszarze gminy.

Gmina zdecyduje

Warto pamiętać, że wysokość podatku zależy od wielkości gospodarstwa rolnego, a stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 2,5-5 kwintali żyta od 1 hektara przeliczeniowego, tj. np. w tym roku rolnik za każdy hektar przeliczeniowy gruntów w gospodarstwie musi uiścić daninę w kwocie minimum 185,125 zł i do 370,25 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

Dokładną kwotę rolnik otrzymuje w decyzji, którą dostaje pocztą. Rada Gminy może zdecydować – czy ostatecznie utrzymuje cenę GUS-owską, czy obniża ją w stosownej uchwale, po wcześniejszym obowiązkowym zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo izby rolniczej.

A więc znowu drożej

Należy się jednak spodziewać, że będzie drożej. Rok temu w październiku GUS informował, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt, a jeszcze rok wcześniej obliczono ją na poziomie 61,48 zł zł za 1 dt. Dla porównania też - stawkę przeliczeniową żyta za rok 2021 określono na poziomie 58,55 zł/dt, za 2020 - 58,48 zł/dt, za 2019 - 54,36 zł/dt.

Podatek rolny płatny jest w czterech ratach - do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego. Można go wpłacić na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy lub u sołtysa. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy, zwyczajowo, podatek jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Przypomnijmy, od przyszłego roku 1,5% podatku rolnego ma trafiać na konta wskazanych organizacji rolniczych.