Ile trzeba zapłacić za dzierżawę lub kupno hektara ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa? Sprawdzamy stawki za I kwartał 2023 r.

Gruntami pozostającymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa gospodaruje od 2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z najnowszych danych KOWR wynika, że w Zasobie na 31.03.2023 r. znajdowało się ogółem 1 341 959 ha. Spośród nich 1 071 048 ha było w dzierżawie, 17 057 ha w zarządzie, a 52 407 ha w użytkowaniu wieczystym. Powierzchnia nierozdysponowanych gruntów Zasobu WRSP wynosiła 163.326 ha.

W okresie ostatnich 7 lat działalności KOWR powierzchnia gruntów nierozdysponowanych systematycznie maleje i od 2017 r. zmniejszyła się o 72 tys. ha.

- Do 2015 r. dominowała sprzedaż gruntów z zasobu, i to duża sprzedaż, potem podstawową formą stała się dzierżawa. I dobrze, że doszło do zmiany, bo inaczej tego zasobu ziemi by nie było. Tymczasem teraz wojsko zwraca się do nas z prośbą o grunty pod poligony, CPK pyta o grunty pod kolej, także instytuty, które wcześniej nie mogły pozyskać gruntów, teraz o nie pytają - mówił na czwartkowej konferencji prasowej zastępca dyrektora generalnego KOWR Jan Białkowski.

Porównanie powierzchni gruntów w Zasobie WRSP pozostającej do rozdysponowania w okresie od 2017 r. do 31.03.2023 r., źródło KOWR

Sprzedaż gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Do końca maja 2023 roku sprzedano ponad 2,1 tys. ha gruntów. Plan zakłada na 2023 r. sprzedaż 6 300 ha.

Według danych KOWR, średnia cena sprzedaży gruntów rolnych, uzyskana w okresie I – III 2023 r. wyniosła 47,7 tys. zł za 1 ha.

Dzierżawa państwowej ziemi

Według stanu na 31 marca 2023 r. w dzierżawie pozostawało 1 071,0 tys. ha (tj. 80% powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP) na podstawie 68,8 tys. umów dzierżawy.

Dzierżawcami nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Liczba umów dzierżawy z osobami fizycznymi stanowi 97% wszystkich umów dzierżawy, a umowy te obejmują ponad 63% wydzierżawionej powierzchni.

Do końca maja 2023 roku wydzierżawiono ponad 16,7 tys. ha gruntów. Średni czynsz dzierżawny dla nowo zawartych umów dzierżaw gruntów rolnych, uzyskany w I kw. 2023 r. wyniósł 13,4 dt pszenicy za 1 ha.

Od 2017 roku rośnie liczba umów dzierżawy dla gruntów dzierżawionych przez rolników, w okresie 2017 – I kw. 2023 r. liczba umów dzierżawy zwiększyła się o ponad 10 tys. sztuk. W tym okresie zwiększyła się liczba umów dzierżawy w grupie obszarowej od 2 ha do 100 ha o blisko 13 tys. umów, najwięcej w grupie 10–20 ha (z 5 tys. do 10 tys. szt. (100%), w grupie 5–10 ha (z 6 tys. do 8 tys. szt.) i w grupie 20–50 ha (z 4 tys. do 6 tys. szt.) (po 45%).

Od 2017 roku rośnie również powierzchnia gruntów dzierżawionych przez rolników, w okresie 2017 – I kw. 2023 r. powierzchnia dzierżawy ZWRSP zwiększyła się o ponad 37 tys. ha. W okresie 2017 - I kw. 2023 r. zwiększyła się powierzchnia w dzierżawie w grupie obszarowej od 2 do 100 ha, w wyniku przepływu gruntów z umów dzierżawy większych obszarowo (zakończonych lub częściowych wyłączeń). Największy wzrost nastąpił w grupie 10–20 ha (z 73 tys. do 145 tys. ha), w grupie 5–10 ha (z 41 tys. do 61 tys. ha) i w grupie 20–50 ha (ze 124 tys. do 175 tys. ha).

Natomiast w grupie powyżej 100 ha powierzchnia w dzierżawie zmniejszyła się prawie o 103 tys. ha: najwięcej w grupie 500 – 1.000 ha (ze 108 tys. do 70 tys. ha (35%) i w grupie 300–500 ha (ze 157 tys. do 120 tys. ha (23%).

Zdecydowana większość wydzierżawionych gruntów w latach 2017 – I kw. 2023 r. trafiła do rolników indywidualnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Przetargi

Podstawowym kierunkiem rozdysponowania nieruchomości rolnych Zasobu WRSP jest ich przeznaczanie na powiększanie gospodarstw rodzinnych. KOWR organizuje przetargi ograniczone dedykowane dla rolników indywidualnych. Dzięki temu rolnicy mają możliwość skorzystania z oferty nieruchomości rolnych przeznaczonych głównie do dzierżawy najczęściej na okres 10 lat.

Jak wynika z najnowszych statystyk KOWR, w okresie od 2017 r. do I kwartału 2023 r. w przetargach ograniczonych na sprzedaż i na dzierżawę do rolników indywidualnych trafiło 23,9 tys. nieruchomości rolnych WRSP na powierzchnię 204,8 tys. ha.

W latach 2017-2022 KOWR na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r.

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przeprowadził 193,6 tys. przetargów, z tego 155,3 tys. przetargów na sprzedaż i 38,3 tys. przetargów na dzierżawę, wydzierżawił 254,2 tys. ha gruntów rolnych oraz sprzedał 26,2 tys. ha gruntów, z czego 20,1 tys. ha gruntów rolnych i 5,4 tys. ha gruntów nierolnych.

Umowy dzierżawy, dla których dzierżawcy, nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% dzierżawionej powierzchni

W stosunku do 403 umów dzierżawy (tj. 38%), obejmujących 177 469 ha nie wyrażono zgody na wyłączenie 30% dzierżawionych gruntów.

Według statystyk KOWR, w latach 2023 – 2026 wygasną 144 umowy na powierzchnię 95 987 ha.

Do ponownego zagospodarowania do Zasobu WRSP trafi 37,4 tys. ha z 33 umów dzierżawy wygasających w 2023 r. z tytułu odrzuceń wyłączenia „30%”.

W 2024 r. będzie to kolejne 36 tys. ha.

Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej Jan Białkowski, trwają prace związane z sukcesywnym przygotowaniem tych nieruchomości do powtórnego zagospodarowania, kierunki rozdysponowania nieruchomości powracających do powtórnego rozdysponowania konsultowane są m.in. z radami społecznymi funkcjonującymi przy OT KOWR.