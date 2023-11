Opublikowano dane Eurostatu podsumowujące sytuacje ekonomiczną mieszkańców wspólnoty w 2022 r., z których wynika, że dochód rozporządzalny na mieszkańca w Polsce w 2022 r. był niestety poniżej średniej unijnej. To ile Polakom brakuje w portfelach względem zachodnich sąsiadów?

W 2022 r. mediana dochodu rozporządzalnego w UE wyniosła 18 706 punktów siły nabywczej (PPS) na mieszkańca, wzrastając z 18 011 PPS odnotowanych w 2021 r.

W których krajach UE zarabia się najwięcej?

Na poziomie krajowym krajami UE o najwyższych medianach dochodów do dyspozycji w 2022 r. były:

Luksemburg (33 214 PPS),

Holandia (25 437 PPS),

Austria (25 119 PPS),

Belgia (24 142 PPS),

Dania (23 244 PPS),

Niemcy (23 197 PPS).

Komu zostaje najmniej w portfelu?

Kraje, które odnotowały najniższe wartości PPS to:

Bułgaria (9 671 PPS),

Słowacja (9 826 PPS),

Rumunia (10 033 PPS),

Węgry (10 217 PPS).

Grecja (10 841 PPS).

Jak w zestawieniu wypadła Polska?

Według danych Eurostatu Polska zanotowała w ubiegłym roku 14 906 PPS, czyli plasujemy się niestety poniżej średniej unijnej, która wynosi 18 706 PPS na mieszkańca w UE.

Czym jest PPS? To skrót od angielskiego purchasing power standard, co dosłownie oznacza standard dochodu do dyspozycji wyrażony w jednostce stworzonej na potrzeby unijne, by porównywać dochód rozporządzalny, a więc sumę bieżących dochodów gospodarstwa domowego pomniejszoną o zaliczki na podatek dochodowy, podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. PPS jednocześnie eliminuje różnice w poziomach cen między krajami.