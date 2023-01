Inflacja doskwiera nie tylko Polakom. Zżera także budżet dedykowany realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, a to oznacza wprost realnie mniejsze wsparcie dla rolników. Jaki plan działania przewiduje w tej sytuacji Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa?

W ocenie Roberta Nilsa, przewodniczącego komisji rolnictwa w Parlamencie Europejskim, inflacja może pochłonąć aż 1/3 unijnego budżetu na rolnictwo, który skurczy się w związku z tym do 2027 roku, nawet o ok. 80 mld euro, mimo iż potrzeby i wymogi pozostaną bardzo wysokie. W poniedziałek, 9 stycznia br. o plan działań zapobiegających tym przewidywanym „stratom” został zapytany Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

- Komisja monitoruje skutki bieżącej sytuacji (związanej z inflacją – dop. redakcji) na sektor rolnictwa w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi, czy z Parlamentem. Jesteśmy w pełni świadomi wyzwań jakie przed nami stoją. Podjęliśmy szereg kroków nadzwyczajnych. W ostatnich miesiącach reaktywowaliśmy po raz pierwszy rezerwę kryzysową, pozwoliliśmy na wsparcie rolników którzy byli najbardziej dotknięci problemami (492 mln euro plus współfinansowanie z poziomu krajowego) – przyznał komisarz Wojciechowski.

Jak dodał, jednocześnie KE przyjęła Tymczasowe Ramy Kryzysowe by pozwolić państwom członkowskim na wsparcie ich gospodarek w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. W październiku ub. roku KE przyjęła drugą poprawkę do Tymczasowych Ram Kryzysowych by istotnie zwiększyć limity na pomoc udzielaną rolnikom i przedsiębiorstwom.

Nie wszystkie kraje narzekają na wzrost kosztów produkcji

- Inflacja przekłada się na wszystkie programy, w tym oczywiście też na WPR – stwierdził podczas debaty w Parlamencie Europejskim Janusz Wojciechowski i dodał, że problem inflacji należy rozważyć szerzej, łącząc kwestie notowanego wzrostu cen zbytu ze wzrostem kosztów produkcji.

Jak podał, pierwsze szacunku Eurostatu za 2022 r. wskazują na wyższe ceny produktów rolnych w państwach UE, jednak – jak zauważył komisarz Wojciechowski - w różnym stopniu kompensują one wzrost kosztów produkcji. Najczęściej - nie kompensują.

– Porównując trzeci kwartał 2021 do trzeciego kwartału 2022 roku wzrost kosztów produkcji wyniósł w skali UE ponad 30 proc., a wzrost cen produktów rolnych to około 29 proc. – podał komisarz.

Dodał, że wyjątkiem są tu Czechy, Niemcy, Dania, Rumunia i Bułgaria. W tych krajach wzrost cen produktów rolnych był wyższy niż wzrost czynników produkcyjnych.

Potrzebny jest większy budżet na WPR

- W kontekście rozwoju obszarów rolnych inflacja tworzy trudności implementacyjne, ponieważ wsparcie w ramach projektów okazuje się niewystarczające. To jest główna przyczyna niższych, niż oczekiwano płatności, na obszarach wiejskich. Państwa członkowskie korygują w tym kontekście swoje programy, na ile jest to możliwe – przyznał Janusz Wojciechowski.

Przypomniał, że Komisja Europejska zobowiązała się przygotować już w tym roku (choć ma czas do 2024) śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych (2021–2027), który obejmuje także wsparcie dla Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Czy dzięki temu znajdzie się więcej pieniędzy na WPR?

Komisarz przyznał, że będzie dążył do mocniejszego, niż obecny, budżetu na WPR, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich. – Wsparcie z WPR musi dawać producentom wystarczające zachęty by radzili sobie z coraz kosztowniejszymi zobowiązaniami – dodał też.

Pytania europosłów

Europosłowie poprosili jednak Komisarza o bardziej precyzyjną odpowiedź, jak KE zamierza walczyć z inflacją w kontekście topniejącego budżetu WPR. Gilles Lebreton, europoseł z Francji zwrócił m.in. uwagę na to, że wyniki śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych mają być ogłoszone owszem w 2023 r., ale dopiero w grudniu tego roku, a tu trzeba działać pilnie tu i teraz. Eurodeputowany z Niemiec – Martin Häusling zapytał Janusza Wojciechowskiego, czy w obliczu inflacji WPR nadal będzie realizowała założenia Europejskiego Zielonego Ładu, a poseł z Grecji – Emmanouil Fragkos zaproponował, aby – w kontekście walki z inflacją - uwolnić rolników np. z podatków od produkcji rolnej oraz obniżyć ceny energii, którą zużywają.

- Zgadzam się z oceną, że doraźne rozwiązania (dotyczące budżetu WPR – dop. redakcji) nam nie wystarczą, i że nie można wymagać od rolników, aby robili więcej za mniej. Tak, jestem zdania, że do 2027 roku, w tych ramach budżetowych, będzie bardzo trudno funkcjonować, bez ich zmian będzie bardzo trudno zrealizować zadania, które stoją przed rolnictwem UE – przyznał Janusz Wojciechowski.

Jak dodał, obecnie budżet na rolnictwo uwzględniony w planach strategicznych wynosi 264 mld euro dla wszystkich krajów UE w kolejnych pięciu latach.

- To około 53 mld euro rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi wzrost wartości produkcji rolnej w UE, która wskutek inflacji zwiększyła się z 440 mld euro w 2021 roku do 536 mld euro w 2022 roku. A więc można powiedzieć, że roczny budżet WPR stanowi obecnie 10 proc. rocznej wartości produkcji rolnej w UE. Niestety, taka kwota nie będzie mieć już tak dużego wpływu na dochody rolników, jak w poprzednich latach. Uważam, że jest to kwestia, o którą powinniśmy zacząć się martwić, także m.in. w kontekście realizacji celów Zielonego Ładu, czy perspektyw dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego – wskazał Janusz Wojciechowski.

Rolnicy celowo będą rezygnować z dopłat?

Komisarz Wojciechowski przyznał przy tym, że malejący udział budżetu WPR w stosunku do potencjału produkcyjnego rolnictwa niesie taki problem, że rolnicy będą celowo rezygnować z dopłat, by produkować bez wymogów WPR.

– Jeden z rolników w Polsce mówił mi niedawno, że poważnie zastanawia się, czy dotknięte inflacją fundusze WPR są dla niego jeszcze opłacalne. Czy opłaca mu się podejmować wysiłek, by otrzymać dopłaty? Czy opłaca mu się podlegać licznym restrykcjom i ograniczeniom, np. zachowywać obszary wyłączone spod produkcji i utrzymywać płodozmian? Mówi, że poważnie zastanawia się, czy z tego nie zrezygnować i produkować bez tych ograniczeń – dodał Janusz Wojciechowski.

Dodał, że w jego ocenie coraz więcej rolników, wobec których stawiane są ambitne wyzwania klimatyczne i środowiskowe może zacząć rozważać rezygnację ze wsparcia WPR.

– Wymagamy od nich wiele, prosimy ich o podjęcie dużego wysiłku w zakresie ochrony środowiska, ale nie oferujemy wystarczającego wsparcia – mówił Wojciechowski.

Przyznał, że owszem obecny budżet WPR został zwiększony o 22 mld euro w stosunku do wyjściowej propozycji, ale rzeczywiście przy tej inflacji realizacja zadań WPR, zwłaszcza tych środowiskowych i klimatycznych jest poważnie zagrożona. – Ten budżet nie zmotywuje rolników do tych ambitnych wyzwań – przyznał komisarz Wojciechowski. Dodał, że bardzo chciałby, aby został on zwiększony, ale musi się na to zgodzić nie sama Komisja Europejska, a 27 państw członkowskich.