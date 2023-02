Jedna z naszych czytelniczek zwróciła uwagę redakcji farmer.pl na pewne, niepokojące przepisy: - Inspekcja Weterynaryjna będzie pobierała opłaty od rolnika, u którego następuje sprzedaż materiałów paszowych (np. żyta) do skupu zbóż. W myśl nowego cennika rolnik taki wprowadza do obrotu paszę, a więc trzeba od niego pobrać opłatę 112,80 zł za rozpoczętą godzinę kontroli. Cena ta będzie identyczna, jak dla np. Cedrobu, Piasta itp. Fakt, że tam kontrola będzie dłuższa, ale jak porównać te dwa podmioty w skali finansowej ? - zastanawia się czytelniczka. O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy resort rolnictwa.

Pani Katarzyna, jedna z czytelniczek portalu farmer.pl zwróciła uwagę redakcji na pewne, niepokojące przepisy:

- Pewnie rolnicy jeszcze o tym nie wiedzą, ale pomału wyłania się oto taka sprawa: Inspekcja Weterynaryjna będzie pobierała opłaty od rolnika, u którego następuje sprzedaż materiałów paszowych (np. żyta) do skupu zbóż. W myśl nowego cennika rolnik taki wprowadza do obrotu paszę, a więc trzeba od niego pobrać opłatę 112,80 zł za rozpoczętą godzinę kontroli. Cena ta będzie identyczna jak dla np. Cedrobu, Piasta itp. Fakt, że tam kontrola będzie dłuższa, ale jak porównać te dwa podmioty w skali finansowej? - zastanawia się czytelniczka.

O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy resort rolnictwa.

Wytwarzanie w gospodarstwie rolnym zboża na cele paszowe stanowi produkcję pierwotną paszy

- MRiRW uprzejmie informuje, że definicja paszy w prawodawstwie weterynaryjnym została zawarta w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 178/2002. Zgodnie z tą definicją "pasza" oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt. Zgodnie z art. 3 lit. f rozporządzenia (UE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz „produkcja pierwotna paszy” oznacza produkcję produktów rolnych, w tym w szczególności uprawę, zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt (przed ubojem) lub rybołówstwo, którego wynikiem jest pozyskanie produktów niepoddawanych żadnym działaniom po ich zbiorze lub złowieniu, z wyjątkiem prostych czynności fizycznych - napisał w odpowiedzi Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji w resorcie rolnictwa.

I dodaje: - Wytwarzanie w gospodarstwie rolnym zboża na cele paszowe stanowi produkcję pierwotną paszy. Działalność ta podlega rejestracji zgodnie z art. 9 tego rozporządzenia oraz stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. c ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej jest nadzorowana przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Należy zauważyć, że podstawę pobierania opłat regulacją przepisy ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Art. 31 ust. 1 pkt 6 lit. m tej ustawy wskazuje, że Inspekcja Weterynaryjna pobiera opłatę za nadzór nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i transportem pasz i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz warunkami przechowywania lub sprzedaży tych pasz. Stawka opłaty za tę czynność została ustalona w poz. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W związku z tym Inspekcja ma podstawę i obowiązek pobierać opłatę za nadzór nad wytwarzaniem pasz wprowadzanych do obrotu, również jeżeli dotyczy to gospodarstw rolnych prowadzących produkcję pierwotną pasz - podkreśla Dariusz Mamiński.

Dlaczego to będzie kosztować?

Stawka godzinowa opłaty 112,80 zł za pierwszą godzinę kontroli została ustalona na podstawie danych z 2019 roku w oparciu o:

przeciętny czas pracy poświęcony na wykonywanie czynności objętej opłatą, uwzględniający także czas pracy pracowników pomocniczych i administracyjnych oraz przeciętny koszt 1 godziny pracy, który uwzględnia:

czas pracy pracowników inspektoratów - wynik mnożenia przeciętnego zatrudnienia w roku 2019, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 za 2019 r.) oraz 2008 godzin (liczba godzin roboczych 1 etatu w 2019 r.),

zakładany czas pracy osób wyznaczonych,

koszty kontroli i czynności urzędowych określone zgodnie z art. 81 rozporządzenia 2017/625, ustalone na podstawie sprawozdania Rb-28 (wydatki i zobowiązania w odniesieniu do osób wyznaczonych, składek oraz kosztów pozostałych powiatowych inspektoratów weterynarii i wojewódzkich inspektoratów weterynarii) oraz informacji z Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczących Głównego Lekarza Weterynarii, granicznych lekarzy weterynarii, powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii, obejmujące:

- koszty personelu (pracowników i osób wyznaczonych) wskazane w rozporządzeniu 2017/625 art. 81 lit. a (wynagrodzenia pracowników, w tym pracowników pomocniczych i administracyjnych, zaangażowanych w przeprowadzanie kontroli urzędowych, kosztów ich zabezpieczenia społecznego, emerytalnego i ubezpieczenia),

- koszty pozostałe wskazane w rozporządzeniu 2017/625 art. 81 lit. b-g (b) koszty pomieszczeń i wyposażenia, w tym koszty konserwacji i ubezpieczenia oraz innych powiązanych kosztów, c) koszty materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, d) kosztów usług, którymi jednostki upoważnione obciążają właściwe organy w związku z kontrolami urzędowymi przekazanymi do wykonania jednostkom upoważnionym, e) kosztów szkolenia pracowników, o których mowa w lit. a), z wyłączeniem szkoleń koniecznych do uzyskania kwalifikacji niezbędnych, aby być zatrudnionym przez właściwe organy, f) kosztów podróży pracowników, o których mowa w lit. a), i związanych z nimi kosztów utrzymania, g) kosztów pobierania próbek oraz laboratoryjnych analiz, badań i diagnostyki naliczanych przez laboratoria urzędowe za wykonanie tych zadań).

W oparciu o przyjętą metodologię oraz dostępne dane obliczono przeciętny koszt 1 godziny pracy w Inspekcji Weterynaryjnej, który wynosi 56,40 zł. Przyjęta w przepisach rozporządzenia podstawowa stawka minimalnej opłaty 112,80 zł stanowi podwojenie powyższego kosztu, gdyż obejmuje czas niezbędny do przeprowadzenia czynności urzędowej wraz z czasem na dojazd - zaznacza radca resortu rolnictwa.

Rolniku - spodziewaj się kontroli IW

Jak podkreśla Dariusz Mamiński, według planu urzędowej kontroli pasz powiatowy lekarz weterynarii jest zobowiązany przeprowadzić rocznie kontrole co najmniej 1% gospodarstw wytwarzających materiały paszowe znajdujących się na terenie jego właściwości.

Zgodnie z danymi na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba takich podmiotów wynosiła w skali kraju 154 900, z czego skontrolowano 2278 podmioty, co stanowi ok. 1,5% ogólnej liczby takich podmiotów.