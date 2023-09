Wywłaszczenie nieruchomości zdarza się większości osób najwyżej raz w życiu. Trudno jest się do takiego zdarzenia dobrze przygotować. Decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności zaskakują właścicieli – często ich pierwszym objawem jest pojawienie się ciężkiego sprzętu budowlanego na gruntach. Inwestor oczekuje, że domy zostaną opróżnione w terminie 30 dni – zwykle przed ustaleniem i wypłatą odszkodowania. W zapanowaniu nad sytuacją nie pomaga fakt, że kontakt z organami odbywa się za pośrednictwem pism naszpikowanych prawniczą terminologią i wskazujących nieznane obywatelom podstawy prawne. Jak sobie poradzić w tak trudnej sytuacji?

Samodzielne nabywanie wiedzy

Jeśli spodziewamy się wywłaszczenia, to zdobywajmy wiedzę. Ta w przyszłości pomoże odpowiednio zareagować na zdarzenia faktyczne i prawne. Najrzetelniejszym źródłem wiedzy są oczywiście przepisy prawa, w szczególności tzw. specustawy, ustawa o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenie o zasadach wyceny itd. Język prawa nie należy do najbardziej przystępnych, więc czytanie ustaw wymaga pewnej wprawy.

W internecie można zdobyć wiele wiedzy poddanej już obróbce – w bardziej przystępnej formie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać frazy związane z nurtującymi nas problemami, takie jak: wywłaszczenie nieruchomości, wywłaszczenie pod drogę, odszkodowanie za wywłaszczenie i inne podobne, a uzyskamy dostęp do wielu publikacji. Należy jednak pamiętać o weryfikacji wiarygodności danego źródła informacji.

Z pewnością warto szukać wiedzy w doświadczeniach innych osób. W najbliższej okolicy trudno będzie znaleźć osoby, które zostały doświadczone wywłaszczeniem, bo sąsiedzi są zwykle na tym samym etapie postępowania, co my. I tu znów warto zajrzeć do internetu i poszukać forów lub funkcjonujących w mediach społecznościowych grup dyskusyjnych.

Pomoc prawnika

Oczywistym wydaje się, że prawnik jest najważniejszym specjalistą, do którego warto zwrócić się o pomoc. To prawnik posiada kompetencje, pozwalające na składanie wniosków dowodowych w toku postępowania, środków zaskarżenia, skarg na działanie organów itd. Do prawnika można zwrócić się po prostu o poradę, czy konsultację niezrozumiałych treści. Prawnik sformułuje treść konkretnego pisma w sprawie lub będzie pełnomocnikiem w całym postępowaniu.

Dokonując wyboru prawnika należy pamiętać, że ci posiadają swoje specjalizacje. Nie sposób mieć wiedzę na temat wszystkich przepisów prawa, orzeczeń oraz praktyki stosowania. Oczywiście, prawnik ma dostęp do tej wiedzy poprzez używane narzędzia, ale będąc w zupełnie nowym środowisku, będzie się uczył na konkretnej sprawie – być może na popełnionych w niej błędach. Na największym poziomie ogólności: prawnicy specjalizują się w postępowaniach karnych, cywilnych i gospodarczych. Wywłaszczenia odbywają się w postępowaniach administracyjnych. Warto jednak dopytać, w ilu postępowaniach o ustalenie odszkodowania dany specjalista uczestniczył.

Czy prawnik samodzielnie rozwiąże wszystkie problemy związane z wywłaszczeniem? – niestety nie. Prawnik nie ma dostępu do tzw. wiedzy specjalnej.

Rola rzeczoznawcy majątkowego

Właściwy organ ustala wysokość odszkodowania za utracone prawo do nieruchomości, po zaciągnięciu opinii uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, sporządzonej w formie operatu szacunkowego. Opinia rzeczoznawcy mieści się obszarze tzw. wiedzy specjalnej. Ugruntowane już orzecznictwo wskazuje, że do takiej wiedzy nie mają dostępu urzędnicy prowadzący postępowania, więc w szczególności nie są uprawnieni do weryfikowania tej wiedzy. Nawet działając w najlepszej wierze, pracownicy starosty lub wojewody mogą sprawdzić poprawność operatu tylko pod kątem formalnym.

Do oceny poprawności operatu szacunkowego nie jest uprawniony również inny rzeczoznawca majątkowy. Ustawodawca wskazuje jako jedyny uprawniony podmiot organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.

Co zatem może zrobić rzeczoznawca majątkowy działający na nasze zlecenie? Przede wszystkim, może sporządzić własny operat szacunkowy, który w toku postępowania może stanowić dowód w sprawie, jako tzw. kontr-operat. Sama znajomość alternatywnej wartości nieruchomości daje już stronie bardzo ważne narzędzie: realną wiedzę o widełkach, w których wahać może się kwota odszkodowania. Bez tej wiedzy, wnoszenie środków odwoławczych nie tylko nie pomoże, ale może nawet zaszkodzić i doprowadzić do obniżenia wartości odszkodowania.

Chcąc rzetelnie rozpoznać możliwości w toku toczącego się postępowania, rzeczoznawca może - na zlecenie strony - wykonać analizę rynku lokalnego lub regionalnego nieruchomości podobnych do wywłaszczonej. Pozwala to na oszacowanie potencjału oraz wybór właściwej metodologii wyceny. Korzystając z rzetelnie przeprowadzonego badania, strona - samodzielnie lub przy pomocy prawnika- będzie w stanie sformułować merytoryczne zarzuty do operatu sporządzonego na zlecenie organu.

Kompleksowa opieka

Większość postępowania o ustalenie odszkodowania toczy się na styku wiedzy eksperta w dziedzinie prawa oraz tzw. wiedzy specjalnej, przypisanej do zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Optymalne wyniki można osiągać dzięki współpracy obydwu tych ekspertów i uzyskanemu w ten sposób efektowi synergii.

Nie da się też wykluczyć konieczności zaangażowania w postępowanie innych specjalistów, np. z zakresu budownictwa, urbanistyki, agronomii, statystyki, czy geodezji. Wybór sposobu realizacji własnych interesów zależy od potencjalnej wartości utraconej nieruchomości. W przypadku drobnych ingerencji w grunt, środki należy odpowiednio miarkować, ale gdy dochodzi do utraty domostwa, przedsiębiorstwa lub dużych obszarów gruntu, lepiej odpuścić sobie liczenie na szczęście i przychylne podejście organu.

Mirosław Ochojski

Prokurent Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k. www.inlegis.pl

Przewodniczący Rady Fundacji INLEGIS www.fundacjainlegis.pl