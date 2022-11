Wicepremier Henryk Kowalczyk przyznaje, że przewóz tzw. zboża technicznego z Ukrainy budzi niepokój tak rolników, jak i polskich służb i inspekcji. Dlatego losy takich transportów będą pilnie śledzone – zapowiada szef resortu rolnictwa.

Kwestia przewozu z Ukrainy „zboża technicznego” przez nasze terytorium i wzmożonego przepływu takich transportów pojawiła się i mocno zdominowała debatę, w trakcie niedawnego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa (25 października). Omawiano na nim sytuację na krajowym rynku zbóż i rzepaku.

Ta kwestia budzi niepokój

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnił wówczas, że wbrew wcześniejszym obawom rolników eksport ukraińskiego zboża przez nasze terytorium nie doprowadził do zablokowania skupu zbóż, ani zasypania polskich magazynów ukraińskim zbożem. Nie doprowadził również do załamania cen na krajowym rynku. Kowalczyk zauważył też, że „z danych statystycznych wynika, że i tak prawie dwa razy więcej zboża eksportujemy, niż przywozimy z Ukrainy. Stąd myślę, że to jest powód spokoju na rynku zbóż”. Szef resortu przyznał jednak, że w ciągu ostatnich miesięcy 2022 r. import ukraińskiego zboża, w tym rzepaku, znacząco wzrósł, ale nie ma powodów do obaw.

-Natomiast na jedną rzecz, która pewnie budzi ostatnio niepokój, chcę zwrócić uwagę. Pojawiły się pewne problemy i sygnały mówiące o tym, że pojawia się transport tzw. technicznego zboża z Ukrainy – zauważył wicepremier. -Jesteśmy po rozmowach z Krajową Administracją Skarbową, aby ten proceder bardzo mocno okiełznać, tak to powiem, bo nie chodzi o to, żeby nie odbywał się transport technicznego zboża, tylko żeby techniczne zboża nie zamieniało się w zboże konsumpcyjne lub paszowe, bo na tym praktycznie polega cały problem. Myślę, że w ciągu 2–3 dni będziemy mieli pewne procedury wspólnie z KAS do śledzenia tego typu transportów zboża – zapowiedział Kowalczyk.

Import poza kontrolą?

W opinii obecnego na spotkaniu przedstawiciela Agrounii Jarosława Miściura, dane dotyczące importu zbóż z Ukrainy prezentowane przez MRiRW są niepełne i niewiarygodne.

-W tym momencie podajecie tylko i wyłącznie dane, z których wynika, że jest to import – Polska. Natomiast wszystkiego, co jest tranzytem, danych tranzytowych nie macie odnotowywanych. Jak wiecie, tranzyt zboża rozlewa się po kraju. Rozlewa się i naprawdę jest tego bardzo dużo, nad czym nie macie kontroli – stwierdził działacz Agrounii. -To jest jeden z elementów, nad którym nie macie kontroli.

-Kolejna rzecz. Pan premier wspomniał o zbożu technicznym. Bardzo dobrze, tylko dlaczego, panie premierze, tak późno? Czym dzisiaj te działania, tak późne działania, mogą skutkować? – pytał Miścur ministra. -Jeżeli wyjdą informacje, że do polskich pasz trafiło zboże techniczne, będziemy mieli rozwalony eksport. Na to należało zwrócić uwagę. Uważam, że to są bardzo duże zaniechania.

-Tranzyt zboża nie podlega kontroli – no, podlega kontroli – ripostował Henryk Kowalczyk. -Właśnie mamy bardzo jasne dane, jeśli chodzi o eksport i import zbóż.

Minister w kwestii importu „zbóż technicznych” zaznaczył, że odebrano jedynie sygnały i póki co nic nie wskazuje, by był to proceder odbywający się na wielka skalę.

-Mam nadzieję, że on jest w tej chwili bardzo mocno zdiagnozowany i to są bardzo pojedyncze przypadki, ale każdy, nawet pojedynczy, przypadek jest zły. Mieliśmy przykład z tzw. olejem technicznym, co okazało się sprawą trochę sztucznie wywołaną, bardziej polegającą na przestępstwie skarbowym, niż na rzeczywistym oleju technicznym – na szczęście, bo to nie podważa jakości naszej produkcji rolnej – zauważył Kowalczyk. -Pewnie będą zdarzały się też próby omijania prawa, jeśli chodzi o zboże techniczne. Bardzo ściśle współpracujemy z Krajową Administracją Skarbową. Myślę, że pewnie do zera nigdy nie da się wszystkiego uniknąć, ale będzie to bardzo mocno ograniczone - dodał szef resortu.

Minister podkreślił też, że producenci pasz „są doskonale zorientowani i świadomi tego, co ich czeka w momencie, kiedy zastosowaliby to zboże”.

Co z tym zbożem?

Na tym watek „zbóż technicznych” w debacie na sejmowej komisji rolnictwa jednak się nie zakończył. Przedstawiciel Agrounii Jarosław Miściur bowiem nie odpuszczał…

- Panie ministrze, jak monitorujecie, gdzie trafiło zboże techniczne, które przekroczyło granicę? Czy wiecie, na jakiej zasadzie ono w ogóle wjeżdża do naszego kraju? Czy zboże – bo mamy być oczywiście krajem tranzytowym – które trafiło do naszych paszarni z Ukrainy, a tak naprawdę z bardzo dużych agrokoncernów, wyjedzie do portu i zostaje przetransportowane tam, gdzie finalnie miało trafić? – pytał dyskutant.

Minister Kowalczyk zapewnił, że wjeżdżające do Polski z Ukrainy „zboże techniczne” jest obecnie „śledzone nie przez służby rolne, tylko Krajową Administrację Skarbową”, a „KAS twierdzi, że w pełni śledzi ruchy tego zboża – ono nie ma być dostarczone do wytwórni pasz, ani gdziekolwiek indziej do produktów spożywczych”.

-Rozumiem, że Ministerstwo Rolnictwa nie monitoruje zboża technicznego. Skoro w takim razie Krajowa Administracja Skarbowa je nadzoruje, to czy pan premier wie, czy KAS nadzoruje i monitoruje ilość wpływającego zboża technicznego i jego sprzedaż? – zapytała z kolei posłanka Dorota Niedziela (KO). -Na tym polega też pewnie różnica w VAT. A zatem czy dokładnie monitorują, ile jest takiego zboża, za ile jest sprzedawane i gdzie?

-Tak, monitorują – powiedział minister, jednak przyznał, że nie ma jeszcze danych na ten temat.