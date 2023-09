Drzewa i krzewy posadzone tuż przy granicy działki sąsiada mogą stać się źródłem sporów sąsiedzkich. Kodeks cywilny reguluje kwestie związane z prawem sąsiedzkim. Jednak w takich przypadkach, spory sąsiedzkie rozwiązywane są indywidualnie na drodze sądowej. Jak ich uniknąć?

Bardzo dużą ostrożność musimy przy sadzeniu krzewów i drzew w pobliżu ściany domu należącego sąsiada.

Niestety nie ma przepisów, jasno określających, w jakiej odległości od granicy można sadzić drzewa oraz inne rośliny. Jednak sądy w trakcie rozstrzygania sporów posiłkują się często regulacjami zawartymi w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD).

Niestety na próżno szukać przepisowych określające minimalne odległości dla sadzenia drzew i krzewów przy granicy z sąsiednią działką w prawie budowlanym, czy w ustawie o ochronie przyrody.

Brak jednoznacznych regulacji w prawie oznacza, że możemy posadzić krzewy i drzewa na swojej posesji tak blisko ogrodzenia działki naszego sąsiada jak nam się podoba.

Możesz sadzić drzewa i krzewy blisko działki sąsiada, ale...

Musimy jednak wziąć pod uwagę, szczególnie w przypadku drzew, że mogą one rozrosnąć się tak, że ich korzenie uszkodzą fundament ogrodzenia, albo uniemożliwią jego konserwację.

Z biegiem upływających lat mogą one też np. swoimi konarami sięgać poza granice naszej posesji i zacieniać dom lub okna sąsiada. Takie przerastanie gałęzi i korzeni naszych drzew na działkę sąsiada może stać się źródłem sporów sąsiedzkich.

Dlatego lepiej jest zachować odległość od granicy działki odpowiednią dla gatunku i wielkości drzewa czy krzewu. Przyczyną konfliktów może być przerastanie gałęzi i korzeni drzew rosnących w pobliżu granicy działki na sąsiedni grunt.

Czy w takiej sytuacji właściciel sąsiedniej działki może zażądać od nas usunięcia gałęzi, owoców i korzeni drzewa w wyznaczonym terminie, a po jego upływie może sam je obciąć?

Obowiązki właścicieli drzew i krzewów na posadzonych na posesji

Sąsiad musi jedynie uważać, aby nie okaleczyć tak drzewa tak że doprowadzi do jego obumarcia.

Bardzo dużą ostrożność musimy przy sadzeniu krzewów i drzew w pobliżu ściany domu należącego sąsiada.

Rosnące rośliny i drzewa mogą nie tylko zacieniać okna, ale też zwiększyć zawilgocenie na elewacji co może doprowadzić do jej porażenia biologicznego i uszkodzenia.

W takiej sytuacji nasz sąsiad będzie miał prawo domagać się od nas odszkodowania wraz z usunięciem roślin będących źródłem problemów.

Jakie minimalne odległości sadzenia drzew i krzewów od działki sąsiada?

Zgodnie z zasadami przyjętymi w ROD minimalna odległość powinna wynieść:

minimum 1 metr - krzewy owocowe;

minimum 2 metry - drzewka owocowe, karłowe, ozdobne, w tym iglaki, ale wysokość roślin ozdobnych nie powinna przekraczać 3 metrów;

minimum 3 metry - drzewko moreli, leszczyna;

minimum 5 metrów - większe drzewa - czereśni, orzecha oraz inne silnie rosnące drzewa.

Warto jeszcze dodać, że w przypadku krzewów ozdobnych silnie rosnących warto zachować większą minimalną odległość wynoszącą 2 metry. W przypadku mniejszych, słabo rosnących krzewów takich jak Irga, Macierzanka, czy Nerecznica lub Jałowiec Płożący to minimalna odległość może już wynieść 1 metr.

W przypadku żywopłotu, jego odległość od granicy działki sąsiada powinna wynieść połowę jego wysokości. Czyli jeżeli żywopłot pnie się na wysokość np. 3 metry to to jego odległość od drugiej posesji powinna wynosić 1,5 metra (połowę wysokości).

Problematyczne przerastanie gałęzi i korzeni oraz zacienienia. Co mówi o tym Kodeks Cywilny?

Kiedy dochodzi do sporu sąsiedzkiego i wytacza nam sprawę to istotne są obowiązujące przepisy prawne, w tym wypadku kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 150 Kodeksu Cywilnego każdy ma prawo obciąć gałęzie i korzenie roślin, które przechodzą na teren jego działki. Sąsiad musi jednak nas powiadomić o tym fakcie.

Bez naszej zgody może na swojej części posesji pousuwać wystające korzenie naszego drzewa. Jeżeli z tego powodu dojdzie do częściowego obumarcia drzewa to nie może zostać przez nas oskarżony o wyrządzenie szkody.

A co z zacienieniem okien sąsiada? Zgodnie z art. 144 Kodeksu Cywilnego roślinność nie powinna przeszkadzać w korzystaniu z nieruchomości. Jeżeli nasze drzewo zacienia sąsiadowi posesję to może w drodze sądowej zażądać jego przycięcia, a nawet usunięcia na koszt właściciela drzewa.

Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku przerastających zbyt dużych korzeni naszego drzewa na działce sąsiada.

Z kolei według art. 148 Kodeksu Cywilnego każdy ma prawo do plonów jakie daje jego drzewo niezależnie po której stronie ogrodzenia rosną. Jeżeli jednak owoce spadną na działkę naszego sąsiada to ma prawo je zebrać do własnego prywatnego użytku.

A zatem jeżeli na drzewie, nawet jeśli swoją koroną wychodzi na posesję sąsiada, rosną owoce możemy je zebrać - sąsiad nie ma do nich prawa.

Jednak jak owoce spadną z drzewa na posesję sąsiada stają się już jego własnością. Dobrą wiadomością jest to że po spadnięciu owoców na jego działkę nie może cię zmusić do ich uprzątnięcia.

Zbyt duże zacienienie działki czy wreszcie szkody w postaci zniszczenie jego ogrodzenia spowodowane przez korzenie drzewa wymagają interwencji.

Pamiętajmy, jednak że naszym obowiązkiem jest też wpuszczenie właściciela sąsiedniej działki na naszą posesję w celu posprzątania lub naprawienia szkody.