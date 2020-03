Jak i kiedy ubiegać się o rekompensaty za wzrost cen prądu

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt ustawy o rekompensatach za prąd. Okazuje się, że tylko gospodarstwa domowe, czyli też i rolne, narażone na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, będą mogły ubiegać się o rekompensaty. Podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać rekompensatę za prąd.

Jak podaje projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. tylko gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o wyrównanie za wzrost ceny prądu.

Jak czytamy w projekcie ustawy: 'W związku z tym, że sytuacja na rynku energii elektrycznej ustabilizowała się, nie ma uzasadnienia dla kontynuowania wsparcia państwa w tak szerokim zakresie, jak to miało miejsce w 2019 r. Mając na uwadze powyższe, w 2020 r. postanowiono wprowadzić rozwiązanie mające na celu ochronę jedynie odbiorców końcowych szczególnie narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, a więc odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych.'

Jednak, aby uzyskanie takiej rekompensaty będzie zależało od poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz od wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. Planowany termin przyjęcia projektu przez Rząd to dopiero I kwartał 2o2o r. Jakie dokładnie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wyrównanie?

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać rekompensatę?

Zgodnie z projektowaną ustawą udzielenie rekompensaty będzie uzależnione od dwóch poniższych kryteriów:

poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r.,

uzyskanego dochodu w 2019 r.

Ponadto, warunkiem uzyskania rekompensaty będzie konieczność złożenia deklaracji przez odbiorcę końcowego, czyli właściciela gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a więc tego, kto posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową z przedsiębiorstwem obrotu stwierdzającej, że nie przekroczył on w 2019 r. kwoty wskazanej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), czyli tzw. II progu podatkowego.

Ponadto zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej tego odbiorcy w 2020 r. było wyższe niż 63 kWh. Po złożeniu tej deklaracji to przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odpowiedzialni za ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz kwalifikacji do danej wysokości rekompensaty.

Kto będzie udzielał rekompensat?

Rekompensaty będą udzielone za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które w dniu 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną wystawionej po dniu 15 marca 2021 r. o odpowiednią kwotę.

Jaka będzie realna wysokość rekompensaty?

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. to gospodarstwo domowe, które zużyje od 63 kWh do 500 kWh energii elektrycznej, otrzyma 34,08 zł rekompensaty. Przy zużyciu prądu od 500 kWh do 1200 kWh ten zwrot wyniesie 82,80 zł. Zużycie powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii będzie równało się rekompensacie na poziomie 190,86 zł. Jeżeli gospodarstwo domowe zużyje więcej niż 2800 kWh, niezależnie na ostateczną wysokość zużycia prądu, może ubiegać się o rekompensatę w wysokości 306,75 zł.